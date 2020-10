COVID-19 | Germán Málaga: “No ha habido inteligencia detrás de la estrategia del Gobierno”

En diálogo con Exitosa, el investigador de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), Germán Málaga, consideró que no ha sido inteligente la estrategia del Gobierno Nacional en la lucha contra la pandemia.



“En una estrategia en la cual se identifique a las personas durante el primer día de síntomas, se le consigne y se les rastree se consigue una reducción de la mortalidad; sin embargo, en el país no ha habido una inteligencia detrás, no ha habido seguimientos de casos ni rastreo de contactos”, respondió al ser consultado por Karina Novoa sobre si fue efectiva la estrategia del Ejecutivo.

En ese sentido, el experto aseveró que, a pesar de que el país haya alcanzado cierto nivel de inmunidad, será necesario que el Gobierno se reenfoque, cambie las estrategias y se rija en los ejemplos internacionales, a fin de prevenir una segunda ola de contagios del coronavirus.

“Se habla mucho de que en el país tenemos una inmunidad del 40% o 45%. No obstante, no sabemos cuánto tiempo va a durar la inmunidad de los que han sido afectados, entonces deberíamos reenfocarnos para prevenir una segunda ola y guiarnos de qué países no han tenido rebrotes al reactivar sus economías”, precisó.

Leve mejora

En otro momento, el galeno señaló que, en las últimas semanas, se ha registrado una notoria disminución en la ocupación hospitalaria de pacientes por COVID-19, pues ahora, a diferencia de antes, es más accesible conseguir una cama de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

“Si tuviéramos que ver por el número de casos por el número de hospitalizaciones y el acceso a UCI claramente los casos son notoriamente menores. Antes era una tarea titánica conseguir una cama UCI, pero ahora es más factible. Desde esa perspectiva hospitalaria sí se podría decir que hay una notoria disminución de casos”, destacó.

