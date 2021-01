COVID-19 | Familiares denuncian que médicos del hospital Dos de Mayo no dan informe sobre los pacientes

Como se conoce, desde hace semanas, nuestro país está afrontando un alza en la cifra de contagios y hospitalizaciones COVID-19. En esa línea, Exitosa Noticias pudo conocer este viernes el caso de una familia que denunció que médicos del hospital Dos de Mayo, no brindan información sobre el estado de sus seres queridos, quienes se encuentran internados en UCI a causa de esta enfermedad.







“En este hospital son muy crueles. Como no son familiares suyos, nos dan información recién a las 6 p.m. Nos tienen angustiadas desde la mañana. No nos dejan entrar. Un doctor me dijo que mi mamá se puede morir. Tengo miedo que me la desconecten a mi mamá porque siempre me dicen lo mismo”, dijo entre llantos, la hija de dos pacientes internados por COVID-19.

La mujer dijo que la fe sigue intacta y nos contó que sus dos padres están internados en UCI. “Estamos luchando para que se salven. El Dr. Richard Castillo es el que nos da los informes de mi mamá, pero todos los días cambian de personal. De mi papá me dan más fe que de mi mamá”.





Cabe precisar que ambos están internados desde el sábado en el hospital Dos de Mayo. Sin embargo, la madre de la fémina está en UCI desde aquel día, mientras que el padre lo está desde el miércoles. “Tengo miedo que desconecten a mi mamá, porque a cada rato me dicen que está grave y que tiene altas probabilidades de fallecer. Acá me la pueden desconectar”, acotó a las cámaras de Exitosa.

Como se conoce, desde hace ya varios días que las autoridades han anunciado que la cantidad de camas UCI disponibles está disminuyendo debido a que las personas agravan la enfermedad. Incluso, este viernes, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, anunció la llegada a nuestro país de la nueva variante del virus, que según expertos, en más contagiosa que la normal.

Mira el video