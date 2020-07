Covid-19: Especialista del Minsa recomendó que mascarillas deben usarse incluso en visitas familiares

Experto del Centro Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa), César Munayco, recomendó a los ciudadanos respetar el uso permanente de mascarillas, incluso en visitas familiares, ya que alguno podría ser asintomático de Covid-19 y puede contagiar a los demás.

Munayco señaló que el uso de los tapabocas debe ser parte de un hábito diario y más cuando no encontramos con amigos o familiares, además de mantener nuestro distanciamiento social por prevención. “Esto ocurre justamente cuando las personas visitan a sus familiares y creen falsamente que no están infectados. Se quitan las mascarillas, hay acercamiento, comparten los cubiertos. (…) Allí se incrementa el riesgo de infectarse. Por eso el uso de mascarillas debe ser universal, siempre, y ante cualquier persona”, afirmó César Munayco a TV Perú.

“Los asintomáticos contagian en menor medida, pero sí contagian, y eso depende de varios factores. De qué tan cerca estoy de la otra persona, de si uso o no mascarilla y si me lavo las manos o no. Los estudios dicen que si ninguna persona usa mascarilla la posibilidad de contagio es de 90 %, pero si las dos personas la usan esto se reduce a menos del 5 %”, explicó el experto.

César Munayco recientemente ha liderado un estudio epidemiológico en Lima y Callao, con la conclusión que de que el 25% de la población ya tuvo o tiene el virus. “El estudio nos dice que una de cuatro personas tiene anticuerpos contra este virus, pero también que el 50 % de personas positivas no ha tenido síntomas. Es decir, son personas asintomáticas y eso es clave porque uno se confía (y baja los cuidados) porque piensa que solo los sintomáticos contagian y no es así”, indicó.