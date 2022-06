COVID-19 | Declaran alerta amarilla en la ciudad del Cusco por aumento de contagios

La Gerencia Regional de Salud (Geresa) Cusco declaró en alerta amarilla a la ciudad del Cusco por el aumento de contagios de COVID-19 en los últimos tres días.

El director ejecutivo de Inteligencia Sanitaria, Darío Navarro Mendoza, indicó que este incremento se debe “al descuido de las medidas de bioseguridad de la población durante las fiestas jubilares del Cusco”.

Además, el funcionario dijo que un sector de la población no hace el adecuado uso de la mascarilla, no cumple con el distanciamiento social y muchos ya no se lavan las manos frecuentemente.

También te puede interesar: CDC del Minsa afirma que el Perú “está preparado” para contener una posible cuarta ola de COVID-19

La reciente alerta dispone que el personal de los centros de salud deben fortalecer la vigilancia epidemiológica, búsqueda activa de presuntos casos de coronavirus, la organización de sus servicios, el cumplimiento de las medidas de prevención y la detección oportuna de los brotes para una rápida respuesta.

Agregado a ello, informó que las personas de riesgo (diabéticos, hipertensos y otras enfermedades) serían las más afectadas ante una cuarta ola. En este grupo también se incluye a aquellas personas que no se vacunaron o no tienen las dosis completas.

“Lo recomendable es contar con tres dosis para evitar llegar a una unidad de cuidados intensivos”, resaltó.

Navarro Mendoza instó a que la población complete sus dosis de la vacuna y redoble las medidas de bioseguridad. De igual manera, comentó que no se han cerrado las brechas de vacunación de la población de 30 a 50 años y niños de 5 a 11 años.

Otras noticias en Exitosa