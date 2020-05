Covid-19: ¿Cómo lavar una mascarilla de tela para utilizarla nuevamente?

Con el paso de los días y la pandemia del Coronavirus Covid-19 acapara noticias y sitios en la web, entendemos que todos debemos cuidarnos siempre y así será por un largo tiempo que aún no ha sido determinado.

En ese sentido, una medida de protección, es utilizar mascarillas, las cuales son de uso es obligatorio en el transporte público y colectivo, en las calles, en el mercado y en todo lugar fuera de casa. Esta norma fue impuesta por el mismo Gobierno del presidente Martín Vizcarra y bajo las indicaciones del Ministerio de Salud (Minsa)

TIPOS

Mascarillas hay muchas y no la hay perfecta. Todo depende del uso que se le vaya a dar, en función fundamentalmente de si estás enferma o no y si trabajas en el sistema sanitario. Las quirúrgicas y filtrantes no son reutilizables y su duración depende de las indicaciones del fabricante, desde un solo uso de varias horas, hasta tres o cuatro días. Pero cuando ocurrió un desabastecimiento estructural del producto, talleres de costura y diseñadores de todo el país se pusieron manos a la obra y fabricaron mascarillas de tela.

¿CÓMO LAVAR LA MASCARILLA DE TELA REUTILIZABLE?

Las mascarillas de tela son totalmente reutilizables ya que se pueden lavar. ¿Pero cuál es la mejor manera de hacerlo? El Ministerio de Salud ha publicado una serie de recomendaciones para la desinfección de las mascarillas higiénicas reutilizables en las que explica 3 formas de lavarlas:

-La primera opción es lavar en la lavadora, utilizando un ciclo normal con detergente y agua a temperatura entre 60º-90º.

-También se puede sumergir las mascarillas en una dilución de lejía a 1:50 (un vasito o la tapita por cada litro de agua aproximadamente) durante 30 minutos. Después, lavar con agua y jabón y aclarar bien para eliminar cualquier resto de lejía.

-La tercera opción supone acudir a la lista de productos que eliminan el virus publicada por el Ministerio y seguir las instrucciones del fabricante (en especial, aquellas relativas al uso diluido o no del producto). Una vez desinfectadas, hay que lavar las mascarillas con abundante agua y jabón para eliminar cualquier resto químico.

En los tres casos, hay que dejar secar adecuadamente la mascarilla.

¿CÓMO USAR LA MASCARILLA DE BOCA?

Tanto como la desinfección, es importante seguir ciertas recomendaciones de uso para hacer de tu mascarilla un accesorio de protección más eficiente.

-Evita que la mascarilla entre en contacto con superficie alguna en la que pueda haber virus. Como por ejemplo, colgarla en la manija de una puerta.

-Guardarla en bolsas desechables con cierre puede ser una buena opción.

-No las uses durante más de 4 hora seguidas, tanto por cuestiones de comodidad como de higiene.