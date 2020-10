Covid-19 | Chiclayo: Familiares exigen exhumación para sus difuntos

Esta mañana, en el programa ‘Exitosa Perú’, desde la ciudad de Chiclayo, reportaron un caso sobre Covid-19, un total de 16 familias que perdieron a sus familiares por el Coronavirus, viven en la incertidumbre de saber si sus cadáveres sepultados en el cementerio temporal distrito de Mesones Muro de la provincia de Ferreñafe realmente son de ellos.



El equipo de Exitosa Perú se desplazó una hora y media por un camino de trocha para llegar al cementerio temporal ubicado en las canteras de Mesones Muro, donde encontramos 14 tumbas que tienen encima tierra, piedras, rodeado de cerros, que son explotados por minerales.

Pero lo que más llamó la atención fue ver las lápidas con un signo de interrogación y se preguntan ¿Por qué?. Entre impotencia y llanto, Kathia Rodríguez nos comenta su caso.

“No sabemos si están en las lápidas, si lo han intercambiado, es al azar como han colocado todo, nosotros no estuvimos presentes en el momento del entierro, no nos dejaron. No saben lo que se siente, solo saben los que han perdido un familiar por el virus. Que hacemos si no descansan ellos, pedimos ayuda a las autoridades”, expresó Rodríguez.

En los meses de marzo y abril fueron tiempos difíciles para Lambayeque, fechas en las que la morgue y hospitales estaban llenas de cadáveres. Hoy en día, 30 personas piden entierros dignos para saber si sus familiares está en esas tumbas.

Familiares como Deysi Millones, dio un desgarrador testimonio, ella solo pide la exhumación de su pariente fallecido a causa del coronavirus.

“Si alguien viene a profanar y saca los cadáveres, quien se va a hacer responsable. No hay nada de vigilancia, ya lo hemos pedido. ¿Hasta cuando vamos a esperar?, ellos no entienden nuestro dolor. Porfavor que esto se difunda lo que estamos viviendo, justicia para mi madre Lucia Suárez Arévalo que no descansa en paz por estar en este lugar”, indicó Millones.

