Covid-19: Cartilla de vacunación para entrar al Perú aplicará para países con alta tasa de inmunización

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, precisó que la exigencia de la cartilla de vacunación contra la covid-19 completa es para los viajeros que vienen de países que tienen más de un 70% de la población inoculada. Esta disposición fue oficializada a través del Decreto Supremo 152-2021-PCM, pero sin la precisión mencionada por el titular del Minsa.





“Una es una indicación directa de que nadie puede ingresar al país sino tiene la prueba molecular; esto, está clarísimo. En el caso de la vacunación se aplica para los países que tienen más de un 70% de la población vacunada”, aclaró el ministro desde el distrito de San Martín de Porres, donde supervisó el desarrollo de la segunda jornada del VacunaFest.

Cabe precisar que el Perú continuará pidiendo pruebas moleculares con resultado negativo no mayor a 72 El ministro de Salud, Hernando Cevallos, precisó que la exigencia de la cartilla de vacunación contra la covid-19 completa es para los viajeros que vienen de países que tienen más de un 70% de la población inoculada. Esta disposición fue oficializada a través del Decreto Supremo 152-2021-PCM, pero sin la precisión mencionada por el titular del Minsa.horas para entrar al territorio nacional, con lo que se pretende evitar más contagios y una tercera ola de la covid-19.





También puedes leer | Pedro Castillo: “Perú tendrá relaciones con todos los países sin discriminación”

Asimismo, indicó que en caso de que un país aún no este aplicando dosis a menores de edad, no se le pedirá esta constancia de inmunización.

“En los países donde no se ha dispuesto la vacunación para menores de 12 años, por supuesto no es una restricción para nuestro país. En realidad, es una indicación para alentar la vacunación en los países que tienen una alta cantidad de población vacunada, pero los que no tienen obviamente no puede haber una restricción, solo la prueba molecular”, añadió Cevallos.

Por otro lado, esta nueva medida aplica para todos los ciudadanos peruanos, extranjeros residentes y no residente que quieran viajar a Perú por turismo u otro caso. “Aquellas personas que muestren síntomas al ingresar al territorio nacional, ingresan a aislamiento obligatorio”, señala el Ejecutivo en su norma.

Más en Exitosa