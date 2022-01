COVID-19 | Boris Johnson anuncia el fin de las principales restricciones en Inglaterra

El primer ministro británico Boris Johnson anunció este miércoles que la próxima semana pondrá fin a las principales restricciones contra la COVID-19 impuestas para combatir la variante ómicron en Inglaterra, y en marzo terminará el aislamiento para los casos positivos.





A partir del jueves 27 de enero, el uso de la mascarilla ya no será obligatorio, no se recomendará oficialmente el teletrabajo y no se exigirá el pase sanitario para tener acceso a los locales nocturnos y a determinadas reuniones multitudinarias, anunció el líder conservador en el Parlamento.

“A medida que el Covid-19 se vuelve endémico, tenemos que sustituir las obligaciones legales por consejos y recomendaciones“, argumentó Johnson. Además, agregó que no tenía intención de prorrogar la normativa que impone el aislamiento para los casos positivos cuando expire el 24 de marzo. Esta fecha podría incluso adelantarse.





Esta flexibilización de medidas anticovid ocurre en medio de un escándalo por las fiestas del gobierno durante el confinamiento, que ha salpicado al primer ministro.

Como se conoce, el primer ministro británico, debilitado por el escándalo de las fiestas del gobierno durante el confinamiento, sufrió un nuevo revés el miércoles, cuando varios diputados de su partido dieron un paso adelante para poner fin a su permanencia en el cargo.

La más sonora fue la decisión del diputado conservador Christian Wakeford de unirse a la oposición laborista. “Usted y el partido conservador se han mostrado incapaces de mostrar el liderazgo y el gobierno que este país se merece”, dijo el diputado, en un mensaje leído por otro parlamentario.

