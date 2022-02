Covid-19: Advierten a gestantes no consumir Molnupiravir ante riesgo de malformaciones en el feto

En entrevista con Exitosa, el exviceministro de Salud, el doctor Percy Minaya, advirtió a las gestantes no consumir Molnupiravir, píldora para el tratamiento contra el covid-19, ante el riesgo de malformaciones en el feto. La misma advertencia va para los menores de de edad.





También te puede interesar: Molnupiravir: Hernán Condori anunció que el Minsa no adquirirá la píldora contra el COVID-19

Durante el diálogo con Pedro Paredes en Hablemos Claro, el galeno refirió que la fase de estudio del medicamento incluyó pruebas en animales, con la finalidad de preveer los efectos secundarios en determinados grupos etarios.





“Uno de los [riesgos] que se identifican, y está asociado a cualquier medicamento que induce cambios genéticos en el virus, es que podría actuar sobre otro tejido con alta capacidad de replicación en nuestro organismo. Por ejemplo, un niño o embrión que se está formando, por eso no se recomienda su uso en gestantes. No es porque se haya probado en gestantes, sino que se ha visto puede inducir una mutación y podría ocasionar malformaciones”, declaró en nuestro medio.

“Tampoco se conoce bien su uso en niños en crecimiento, por eso no se recomienda en menores de 18 años, porque a nivel de crecimiento, una de las zonas que más rápidamente crecen en nuestro organismo son los cartílagos y podrían verse alterados”, agregó.

Si bien consideró que dicho fármaco debe formar parte de la lucha contra el coronavirus en el país, el médico hizo énfasis en que la principal arma contra la pandemia es la vacuna y las medidas de bioseguridad.

“Es un nuevo elemento o recurso que se suma a la lucha contra el covid-19 en el país, lo principal debe seguir siendo la vacuna, las medidas de bioseguridad, entre otras“, retieró.

En esa línea, informó que el Molnupiravir se utiliza específicamente en personas que contrajeron el virus recientemente, que no desarrollaron inmunidad y padecen una enfermedad crónica.

“Tenemos que tener en cuenta es que solo ha sido aprobado en personas que no tuvieron ni vacuna ni enfermedad. Entonces, seguimos esa línea es muy probable que sea aún mejor para ese grupo […]. Se ha demostrado ser más eficaz en este grupo de personas que tienen condiciones de vulnerabilidad, en personas sanas que no tienen condiciones no tiene el mismo nivel de efectividad”, anotó.

Asimismo, resaltó que no es de uso preventivo y en caso se consuma una vez que se está enfermo, debe contar con la prueba de descarte que lo demuestre.

Digemid

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) otorgó ayer el Registro Sanitario Condicional al Molnupiravir, a fin de permitir su comercialización en el país con receta médica.