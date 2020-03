Coronavirus: Venta de armas aumenta en Estados Unidos tras avance de COVID-19

La venta de armas en Estados Unidos aumentó en las últimas dos semanas debido al avance del coronavirus (COVID-19). Las personas han adquirido armas y municiones por temor a que la pandemia pueda desencadenar disturbios sociales.

“Hemos tenido un aumento de alrededor del 800% en las ventas”, dijo David Stone, propietario de la tienda Dong’s Guns, Municiones y Recargas en Tulsa, Oklahoma. “Todavía no me he quedado sin ningún calibre pero estoy cerca”, agregó.

Stone manifestó que la mayoría de los clientes que se abastecen rápidamente de armas de fuego y municiones son compradores primerizos. Ellos además, por novatos y también por desesperación, se apoderan de cualquier cosa disponible. “Es el miedo al coronavirus. Yo mismo no lo entiendo y creo que no es razonable”, explicó.

Tiffany Teasdale, propietaria de Lynnwood Gun, ubicada en el estado de Washington, uno de los más afectados por el COVID-19, informó que hay personas haciendo fila una hora antes de la apertura de la tienda. “Solíamos tener lo que llamaríamos días muy ocupados, de 20 a 25 armas de fuego vendidas. Hoy, estamos viendo más de 150“.

Al igual que Stone, dijo que la mayoría de sus clientes son compradores primerizos que se someten a una verificación de antecedentes y, si es necesario, reciben un curso rápido sobre cómo manejar su nueva arma.