El brote de las enfermedades como coronavirus en el mundo y el dengue en el Perú han puesto en alerta al sector turismo; sin embargo, existen algunos tips de higiene que podrían ayudarte a prevenir algunas enfermedades cuando viajes.

¡Presta atención! A fin de prevenir el contagio de diferentes enfermedades, Lennart Ruff, co-fundador de Recorrido.pe, brinda algunos consejos de higiene para que puedas tener en consideración al momento de viajar.

Lleva tus artículos de aseo personal

Toda persona tiene sus propios artículos de aseo personal: cepillo, peine, jabón, shampoo, entre otros. A pesar de que tengas los tuyos en el neceser, siempre es importante llevar otros para cuando viajes. Para un viajero es normal pasar la mayoría del día fuera de su alojamiento, por lo que es esencial llevar un cepillo y pasta dental que te permitan limpiarte los dientes después de cada comida. Así, recuerda que si estás viajando solo es importante no compartir tus artículos de aseo personal, puesto que pueden quedar cubierto con microorganismos propios de la piel, que pueden dar origen a infecciones o enfermedades.

Lávate las manos siempre y lleva gel antibacterial

Cuando viajamos, lavarse las manos es primordial, puesto que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), disminuye de manera considerable el contagio de diferentes enfermedades como, por ejemplo, conjuntivitis, parasitosis, entre otras, puesto que reduce hasta un 80% de los bacterias causantes de estas. Si en caso no contaras con agua ni jabón disponibles durante el viaje, puedes usar un gel antibacterial con un mínimo con 60% de alcohol. La idea es que puedas usarlo regularmente y no solo cuando vas a comer.

Carga un botiquín de primeros auxilios

Dependiendo a donde viajemos es frecuente sufrir un malestar, si no tomamos en consideración las características del lugar o ya sea por un accidente sin gravedad. Por esto, es importante tener un botiquín de primeros auxilios que pueda contemplar, por ejemplo, pastillas para la altura, algodón, alcohol, entre otros. Estos medicamentos tienen que estar en sus envases originales y no caducos. El botiquín de primeros auxilios no tiene que ser una caja blanca con una cruz roja, sino, por ejemplo, una empaque pequeño con estos artículos.

Báñate siempre

La higiene personal es definitivamente importante y más durante un viaje. No solo es una cuestión de oler bien, sino de salud. Está corroborado que a través del baño removemos, además de la suciedad que se acumula durante el viaje, las bacterias a las que estamos expuestos. Esto ayudará a prevenir las enfermedades e infecciones.

Cuida y lava las frutas y verduras que ingieras

Cuando se está de viaje es usual probar la gastronomía del destino al que vas. En el caso de las frutas y verduras que en su mayoría provienen de la tierra, es común encontrar diferentes tipos de bacterias que podrían ocasionar enfermedades. Para evitar cualquier tipo de enfermedad, se recomienda siempre lavar cuidadosamente las frutas y verduras antes de su consumo.