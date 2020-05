Coronavirus: Tips para fortalecer las defensas

El miedo de contraer el COVID-19 siempre está presente en

la población, sobre todo ahora

ante la reapertura de determi

–

nadas actividades económicas.

Frente a esa situación, cada ciu

–

dadano debe cumplir estrictas

medidas preventivas y eso in

–

cluye tener una buena alimen

–

tación que ayude a fortalecer

las defensas.

Pescado y carnes

Las proteínas son esenciales

para fortalecer el sistema inmu

–

ne y puedes encontrarlas, prin

–

cipalmente, en alimentos de

origen animal como el pescado,

la carne de res, el pollo, pavo y

carne magra de cerdo (la parte

que no tiene grasa); además

de insumos derivados como la

leche y el huevo. Nutricionis

–

tas recomiendan consumir la

parte negra de los pescados, así

como el hígado de pollo y cerdo

(fuentes de hierro y zinc).

Cereales y granos andinos

En tiempos de pandemia los

granos andinos ayudan a reforzar las defensas. Por ejemplo, la

quinua destaca por su alto valor proteico y no se queda atrás

cañihua, la kiwicha, el sacha

inchi y la maca. Otros cereales

que se deben incluir en la die

–

ta diaria son la avena, el trigo,

cebada, maní, entre otros. Tam

–

bién piden consumir en los

hogares legumbres como garbanzos, lentejas, pallar, frejoles

y tarwi.

Variedad de frutas

Si hablamos de frutas, el camu

camu tiene la mayor cantidad

de vitamina C, por encima de la

naranja, el kiwi y aguaymanto.

Especialistas en nutrición pi

–

den consumir frutas y verduras

de color naranja, roja, verde y

amarillo por su alto valor en

vitamina A y otros nutrientes.

Es preferible consumir la fruta

entera y no en jugos; tres porciones al día y de preferencia

grandes, como papaya, piña,

granada y sandía.

Amigos de las verduras

Aunque a muchos no les gus

–

te—esto va para los niños—, las

verduras ayudan a comple

–

mentar un alimento balanceado ideal durante y después de la

cuarentena. Por ello, recomien

–

dan acompañar las comidas

con ensaladas o preparar gui

–

sos que lleven abundantes verduras. Los champiñones, brócoli, el camote, espinacas y el

kion (en el extranjero jengibre)

presentan gran complemento

vitamina y de nutrientes.