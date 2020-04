Coronavirus: Premier británico Boris Johnson abandonó cuidados intensivos

Este jueves, el primer ministro británico Boris Johnson abandonó la sala de cuidados intensivos del hospital St Thomas de Londres, sin embargo, continuará internado y seguirá siendo monitoreado, a causa del coronavirus Covid-19.

Cabe precisar que según señaló un portavoz de Downing Street, su despacho oficial, el primer ministro, a pesar del momento, mantiene un “ánimo extremadamente bueno” y continuará siendo “monitorizado de cerca” por los galenos ingleses.

Como se recuerda, Johnson fue confirmado como paciente de la pandemia el último o27 de marzo. No obstante, no fue unos días después que sus síntomas agravaron y se vio obligado a ingresar a un hospital. Una vez internado, su condición empeoró y tuvo que ser ingresado a cuidados intensivos. No obstante, el burgomaestre ha evolucionado bien y la peor parte parece haber pasado.

Hay que indicar que hasta este jueves 9 de Abril, se reportaron en Reino Unido 61474 casos de infectados, 7111 de muertos y 1918 de recuperados. Estas cifras son difundidas diariamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS).