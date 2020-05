Coronavirus en Perú: Exitosa continúa con su recorrido para beneficiar con canastas a familias vulnerables

A través de una campaña de solidaridad dirigida a la población vulnerable que viene siendo afectada económicamente en medio de la pandemia por el nuevo coronavirus (covid-19), Exitosa continúa con su recorrido para destinar canastas a muchas familias que necesitan de un apoyo para solventarse.

Uno de los casos se trata de una madre de familia en Villa María del Triunfo; Leonila se encarga de sostener a su única hija, una pequeña de dos años que sufre de hipotonía muscular, quien no puede caminar por no haber desarrollado debidamente sus huesos y músculos. Ambas atraviesan esta época con la ayuda de sus vecinos de Villa María del Triunfo, quienes la apoyan con sus medicinas y alimentos.

Leonila representa a muchas madres solteras que viven en extrema pobreza, como en las laderas de los cerros, sin agua, sin embargo logran sacar adelante a sus hijos con su trabajo del día, en los mercados, lavando ropa o como empleadas domésticas, no obstante, de acuerdo a las circunstancias, no podemos movernos de nuestras casas para no contagiarnos del covid-19.

Por ello, Exitosa ha emprendido una campaña entregando canastas con la colaboración de algunos empresarios, congresistas y más peruanos que se están sumando a esta iniciativa desde hace más de 52 días, a fin de ayudar a las familias más vulnerables de nuestro país.