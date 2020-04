Coronavirus: Pandemónium en mercados genera preocupación

Los mercados se convirtieron nuevamente en un peligroso foco de contagio, tras permanecer dos días cerrados. Desde muy temprano, numeroso público se agolpó sobre los centros de abasto y supermercados, desoyendo en muchos casos el pedido que acuda una persona por familia a hacer las compras. Fue un pandemónium.

Después de permanecer dos días en sus casas, sin posibilidad de realizar sus compras de alimentos y medicinas, ayer, al no regir la salida por géneros, tanto hombres y mujeres abarrotaron los mercados de todo Lima.

Esta situación tomó por sorpresa a las autoridades que debió desplegar más efectivos para que se cumpla las medidas sanitarias de que las colas que se formaban para la atención, debía tener un distanciamiento de un metro al menos.

En Chorrillos

El mercado No 1 y el Mercado No 2 de Chorrillos, se abarrotaron de compradores desde muy temprano. El primero de ellos, fueron los propios comerciantes que debieron poner orden haciendo que el público se forme en una larga fila de casi dos cuadras para poder ingresar. Tal era la demora en atención que los compradores demoraron entre media hora a dos horas para hacer su recado.

Si bien el orden y la distancia de más de un metro se cumplían, al promediar las 11 de la mañana una mujer de 68 años sufrió un desvanecimiento. La inmediata llegada de paramédicos descartó que se trate de una enferma con coronavirus. “La señora sufre de presión alta y no tomó sus pastillas”, señaló un especialista que la atendió a los minutos.

En el Mercado No. 2, conocida como ‘La Paradita’, no se cumplió el metro de distancia entre compradores y los innumerables puestos no se daban abasto para atender a tal cantidad de compradores.

A diferencia del Mercado No. 1 donde se exigía el uso de la mascarilla para la atención, en ‘La Paradita’ se atendió sin que la persona tenga puesto este elemento esencial para evitar el contagio.

En VES y SJL

Las aglomeraciones se repitieron en los mercados de los distritos de Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho, Puente Piedra y Comas, entre otros. Pese a las recomendaciones de las autoridades para que vaya una persona por familia, se veía a más de uno.

La masiva asistencia en el Mercado Unicachi de Villa El Salvador, superó toda expectativa y para ingresar las colas se formaron a lo largo de diez cuadras. Desde tempranas horas los ciudadanos formaron las extensas filas ante el anuncio que solo se atendería hasta la 1 p.m.

Ante tal concurrencia, efectivos militares resguardaron la zona, mientras que la Policía recomendaba a través de un megáfono que se mantenga el metro de distancia. Pocos no contaban con mascarillas.

La situación no fue diferente en San Juan de Lurigancho. En el mercado Flores se reportó gran cantidad de ciudadanos y comerciantes ambulantes.

Pese al esfuerzo de la policía, los informales no se movieron de su lugar y el público, sin tomar en cuenta el desorden que le puede traer consigo el contagio, prefirió comprarles.

El mercado de Puente Piedra no fue la excepción. El público se aglomeró para realizar sus compras. Los efectivos policiales debieron actuar con severidad para mantener el orden.