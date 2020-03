Coronavirus: Nicolás Maduro afirmó que Venezuela está preparada para tratar casos de COVID-19

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó este martes que no existen casos confirmados de coronavirus en su país. Además, el mandatario aseguró que los médicos están preparados ante cualquier eventualidad que se relacione con el COVID-19.

Durante un acto en Caracas, Maduro aseguró que el Gobierno mantiene una comunicación constante con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que en los próximos días llegarán al país reactivos para descartar la enfermedad en pacientes sospechosos.

Además, precisó que si aparece un caso sospechoso, el Gobierno venezolano activará inmediatamente un plan de cuarentena. “Algunos casos que parecían tener las características del coronavirus han sido descartados”, acotó.

“Debemos tener consciencia plena que un virus de esta características no respeta fronteras y estar preparados para que ese virus no se expanda y no le haga daño a la vida de la población venezolana”, finalizó.