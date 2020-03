Codo con codo: El particular saludo entre Jürgen Klopp y Diego Simeone (VIDEO)

El fútbol no es ajeno a la expansión del coronavirus a nivel mundial. Por ello, en el encuentro del Liverpool-Atlético de Madrid por los octavos de final de la Champions League sucedió un hecho curioso que involucra a Jürgen Klopp, entrenador de los ‘Reds’, y a Diego Simeone, entrenador del ‘Atleti’.

Debido a la recomendación de no saludar con las manos como medida de prevención, el extécnico del Borussia Dortmund y el Cholo’ chocaron sus codos e intercambiaron sonrisas. Sin dudas, la proliferación del COVID-19 en Europa mantiene expectante a la población del ‘Viejo Continente’.

Minutos antes del saludo entre los estrategas, unos fanáticos del Liverpool intentaron saludar a Jürgen Klopp extendiendo sus manos. Sin embargo, la respuesta del entrenador fue contundente: no devolvió el saludo e increpó el hecho. “Put your hands away you f***ing idiots” (alejen sus manos, malditos idiotas).

Liverpool y Atlético de Madrid juegan con público en Anfield, ya que las autoridades brindaron el visto bueno al partido. Sin embargo, el PSG-Borussia Dortmund no gozó de la misma suerte, debido a que se disputa a puertas cerradas.

