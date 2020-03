Coronavirus: La bendición del Papa Francisco a una vacía Plaza San Pedro

View this post on Instagram

Una imagen para la historia: Tras rezar el Angelus dominical en la biblioteca del palacio apostólico del Vaticano, el Papa Francisco se asomó a la ventana e impartió la bendición a la Plaza de San Pedro completamente vacía. El simbólico gesto ocurre en medio de la cuarentena impuesta en Roma y muchas otras ciudades del mundo para detener la difusión del #coronavirus. 📷Vatican Media