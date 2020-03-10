 
 

Coronavirus: Esta es la lista de las muestras de Covid-19 en el Perú

A continuación, la lista oficial de los resultados de muestras por Covid-19 en nuestro territorio.
10 Marzo, 2020
https://exitosanoticias.pe/v1/wp-content/uploads/2020/03/1-74.png

Después de que la ministra Elizabeth Hinostroza confirmara la existencia de dos casos más de coronavirus en territorio nacional, la cartera de Salud se pronunció mediante un comunicado de prensa.

“se han procesado 346 muestras por coronavirus COVID-19, obteniendo 11 resultados positivos (…) Los dos nuevos pacientes que han dado positivos son de edades de 27 (M) y 15 (F) años de la región Huánuco. Es importante indicar que ambos casos son importados”, indicó.

A continuación, la lista oficial de los resultados de muestras por covid-19 en nuestro territorio. Cusco, Lima, Apurímac, Tacna, Callao, Lambayeque, Huánuco, Loreto, Amazonas, Piura, Ica, San Martin y La Libertad son los departamentos donde se realizaron estas pruebas.

RESULTADOS DE MUESTRAS POR COVID-19
EESS Dep Origen Establecimiento Origen Edad Sexo

Paciente

 Conv

Resultado

 Fecha

Resultado
1 CUSCO 00002289 – HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO 33 Femenino NEGATIVO 02/02/2020
2 CUSCO 00002289 – HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO 33 Femenino NEGATIVO 02/02/2020
3 LIMA ANGLOAME – CLINICA ANGLO AMERICANA 53 Femenino NEGATIVO 03/02/2020
4 LIMA 00006206 – HOSPITAL NACIONAL  DOS DE MAYO 26 Masculino NEGATIVO 04/02/2020
5 LIMA 00009886 – CLINICA SAN BORJA 41 Femenino NEGATIVO 04/02/2020
6 LIMA 00006213 – HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA 30 Masculino NEGATIVO 05/02/2020
7 LIMA 00006213 – HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA 24 Femenino NEGATIVO 05/02/2020
8 LIMA 00006213 – HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA Masculino NEGATIVO 05/02/2020
9 LIMA 00006213 – HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA 31 Masculino NEGATIVO 05/02/2020
10 LIMA 00009116 – CLINICA SAN FELIPE S.A. 43 Masculino NEGATIVO 05/02/2020
11 LIMA 00009116 – CLINICA SAN FELIPE S.A. 32 Femenino NEGATIVO 05/02/2020
12 CUSCO 11111119 – DIRESA CUSCO 53 Masculino NEGATIVO 05/02/2020
13 APURIMAC 00011213 – HOSPITAL SEGURO SOCIAL DE SALUD – ESSALUD 43 Masculino NEGATIVO 05/02/2020
14 AREQUIPA 00013290 – HOSPITAL NACIONAL III-1 CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO 58 Femenino NEGATIVO 05/02/2020
15 SAN MARTIN 00014094 – LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL DE SALUD PUBLICA Y ENTOMOLOGIA MEDICA – SAN MARTIN 63 Masculino NEGATIVO 05/02/2020
16 LIMA ANGLOAME – CLINICA ANGLO AMERICANA 15 Masculino NEGATIVO 07/02/2020
17 LIMA ANGLOAME – CLINICA ANGLO AMERICANA 31 Femenino NEGATIVO 07/02/2020
18 TACNA 00002864 – HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA 23 Masculino NEGATIVO 07/02/2020
19 LIMA 00009850 – CLÍNICA VESALIO 61 Masculino NEGATIVO 07/02/2020
20 TACNA 00015875 – PROMEDIC S.A.C 59 Femenino NEGATIVO 07/02/2020
21 LIMA 00006206 – HOSPITAL NACIONAL  DOS DE MAYO 43 Masculino NEGATIVO 10/02/2020
22 LIMA 10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS 21 Femenino NEGATIVO 10/02/2020
23 LIMA 00006206 – HOSPITAL NACIONAL  DOS DE MAYO 31 Masculino NEGATIVO 10/02/2020
24 LIMA 00006206 – HOSPITAL NACIONAL  DOS DE MAYO 44 Masculino NEGATIVO 11/02/2020
25 LIMA 00006206 – HOSPITAL NACIONAL  DOS DE MAYO 66 Femenino NEGATIVO 11/02/2020
26 LIMA ANGLOAME – CLINICA ANGLO AMERICANA 73 Masculino NEGATIVO 12/02/2020
27 LIMA ANGLOAME – CLINICA ANGLO AMERICANA 48 Masculino NEGATIVO 12/02/2020
28 LIMA 00006213 – HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA 40 Masculino NEGATIVO 12/02/2020
29 LIMA 00009850 – CLÍNICA VESALIO 33 Masculino NEGATIVO 14/02/2020
30 AREQUIPA 00001234 – CENTRO DE SALUD FRANCISCO BOLOGNESI 26 Masculino NEGATIVO 18/02/2020
31 LIMA 00010182 – CLINICA JESUS DEL NORTE 59 Femenino NEGATIVO 18/02/2020
32 LIMA 00017024 – HOSPITAL  MILITAR LUIS ARIAS SCHEREIBER 66 Masculino NEGATIVO 21/02/2020
33 LIMA 10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS 39 Femenino NEGATIVO 24/02/2020
34 CALLAO 00006218 – HOSPITAL NAC. DANIEL A. CARRION 42 Femenino NEGATIVO 24/02/2020
35 LIMA ANGLOAME – CLINICA ANGLO AMERICANA 42 Femenino NEGATIVO 26/02/2020
36 LIMA ANGLOAME – CLINICA ANGLO AMERICANA 8 Femenino NEGATIVO 26/02/2020
37 LIMA 10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS 65 Masculino NEGATIVO 26/02/2020
38 LIMA 10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS 68 Femenino NEGATIVO 26/02/2020
39 CALLAO 00006218 – HOSPITAL NAC. DANIEL A. CARRION 46 Femenino NEGATIVO 26/02/2020
40 LIMA 00019049 – CLÍNICA DELGADO 39 Masculino NEGATIVO 26/02/2020
41 LIMA 10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS 37 Masculino NEGATIVO 27/02/2020
42 CUSCO 00002315 – CENTRO DE SALUD WANCHAQ 29 Femenino NEGATIVO 27/02/2020
43 LIMA 00005946 – HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE 29 Femenino NEGATIVO 27/02/2020
44 LIMA 00009116 – CLINICA SAN FELIPE S.A. 61 Femenino NEGATIVO 27/02/2020
45 LIMA 00009409 – CLINICA RICARDO PALMA 37 Masculino NEGATIVO 27/02/2020
46 CUSCO 00010041 – HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO 74 Masculino NEGATIVO 27/02/2020
47 LIMA 00024132 – SANNA CENTRO CLÍNICO CHACARILLA 28 Femenino NEGATIVO 27/02/2020
48 LIMA EPIMINSA – EPIDEMIOLOGIA MINSA 29 Femenino NEGATIVO 27/02/2020
49 LIMA EPIMINSA – EPIDEMIOLOGIA MINSA 27 Masculino NEGATIVO 27/02/2020
50 CUSCO LRSPCUSC – LABORATORIO REFERENCIAL DE SALUD PUBLICA CUSCO 20 Femenino NEGATIVO 27/02/2020
51 LIMA 00008720 – HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS 87 Masculino NEGATIVO 28/02/2020
52 LIMA 00008720 – HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS 83 Femenino NEGATIVO 28/02/2020
53 LIMA 00008720 – HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS 61 Masculino NEGATIVO 28/02/2020
54 LIMA 00019049 – CLÍNICA DELGADO 28 Masculino NEGATIVO 28/02/2020
55 LIMA 10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS 13 Masculino NEGATIVO 28/02/2020
56 LIMA 10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS 71 Masculino NEGATIVO 28/02/2020
57 LA LIBERTAD 00005239 – CENTRO DE SALUD SALAVERRY 69 Femenino NEGATIVO 28/02/2020
58 LA LIBERTAD 00005239 – CENTRO DE SALUD SALAVERRY 81 Masculino NEGATIVO 28/02/2020
59 LIMA 00005864 – CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE PEDREGAL 64 Femenino NEGATIVO 28/02/2020
60 LIMA 00005864 – CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE PEDREGAL 23 Femenino NEGATIVO 28/02/2020
61 LIMA 00006183 – CENTRO DE SALUD TODOS LOS SANTOS SAN BORJA 79 Femenino NEGATIVO 28/02/2020
62 LIMA 00006196 – CENTRO DE SALUD MAGDALENA 30 Femenino NEGATIVO 28/02/2020
63 LIMA 00006206 – HOSPITAL NACIONAL  DOS DE MAYO 23 Masculino NEGATIVO 28/02/2020
64 LIMA 00006206 – HOSPITAL NACIONAL  DOS DE MAYO 54 Femenino NEGATIVO 28/02/2020
65 LIMA 00009409 – CLINICA RICARDO PALMA 52 Femenino NEGATIVO 28/02/2020
66 LIMA 00009409 – CLINICA RICARDO PALMA 32 Masculino NEGATIVO 28/02/2020
67 TACNA 00010185 – HOSPITAL III DANIEL ALCIDES CARRIÓN 9 Femenino NEGATIVO 28/02/2020
68 TACNA 00010185 – HOSPITAL III DANIEL ALCIDES CARRIÓN 41 Masculino NEGATIVO 28/02/2020
69 TACNA 00010185 – HOSPITAL III DANIEL ALCIDES CARRIÓN 41 Femenino NEGATIVO 28/02/2020
70 LAMBAYEQUE 00011470 – HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE 25 Femenino NEGATIVO 28/02/2020
71 LAMBAYEQUE 00011470 – HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE 5 Masculino NEGATIVO 28/02/2020
72 LIMA EPIMINSA – EPIDEMIOLOGIA MINSA 29 Femenino NEGATIVO 29/02/2020
73 TACNA 00002864 – HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA 40 Masculino NEGATIVO 01/03/2020
74 LIMA 00006213 – HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA 69 Masculino NEGATIVO 01/03/2020
75 LIMA 00008720 – HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS 48 Masculino NEGATIVO 01/03/2020
76 PIURA 00013494 – AUNA CLINICA MIRAFLORES 43 Femenino NEGATIVO 01/03/2020
77 LIMA EPIMINSA – EPIDEMIOLOGIA MINSA 19 Masculino NEGATIVO 01/03/2020
78 LIMA 00006170 – CENTRO DE SALUD MAX ARIAS SCHREIBER 24 Femenino NEGATIVO 02/03/2020
79 LIMA 00006180 – CENTRO DE SALUD VILLA VICTORIA PORVENIR 40 Femenino NEGATIVO 02/03/2020
80 LIMA 00010599 – CLINICA INTERNACIONAL S.A. 57 Femenino NEGATIVO 02/03/2020
81 LIMA 00008502 – HOSPITAL III EMERGENCIAS GRAU 17 Femenino NEGATIVO 02/03/2020
82 LIMA 00008564 – HOSPITAL I OCTAVIO MONGRUT MUÑOZ 78 Femenino NEGATIVO 02/03/2020
83 LIMA 00008564 – HOSPITAL I OCTAVIO MONGRUT MUÑOZ 43 Femenino NEGATIVO 02/03/2020
84 LIMA 00008564 – HOSPITAL I OCTAVIO MONGRUT MUÑOZ 33 Femenino NEGATIVO 02/03/2020
85 LIMA 00023213 – CLINICA JAVIER PRADO S A 2 Femenino NEGATIVO 02/03/2020
86 LIMA 00012633 – CLINICA JAVIER PRADO 29 Femenino NEGATIVO 03/03/2020
87 LIMA 00009116 – CLINICA SAN FELIPE S.A. 49 Femenino NEGATIVO 03/03/2020
88 LIMA 00009116 – CLINICA SAN FELIPE S.A. 49 Masculino NEGATIVO 03/03/2020
89 LIMA 00009409 – CLINICA RICARDO PALMA 58 Femenino NEGATIVO 03/03/2020
90 LIMA 00009409 – CLINICA RICARDO PALMA 65 Masculino NEGATIVO 03/03/2020
91 LIMA 00009886 – CLINICA SAN BORJA 27 Femenino NEGATIVO 03/03/2020
92 LIMA 00009886 – CLINICA SAN BORJA 61 Femenino NEGATIVO 03/03/2020
93 LIMA 00019049 – CLÍNICA DELGADO 74 Femenino NEGATIVO 03/03/2020
94 LIMA 00023159 – HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR 18 Femenino NEGATIVO 03/03/2020
95 LIMA EPIMINSA – EPIDEMIOLOGIA MINSA 64 Masculino NEGATIVO 03/03/2020
96 LIMA 00005947 – HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD JOSE AGURTO TELLO 12 Masculino NEGATIVO 03/03/2020
97 LIMA 00005937 – CENTRO DE SALUD PROGRESO 25 Masculino NEGATIVO 03/03/2020
98 CUSCO 00002289 – HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO 34 Masculino NEGATIVO 04/03/2020
99 CUSCO 00002289 – HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO 36 Femenino NEGATIVO 04/03/2020
100 CUSCO 00002289 – HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO 26 Masculino NEGATIVO 04/03/2020
101 LIMA 00005903 – CENTRO DE SALUD LA MOLINA 15 Femenino NEGATIVO 04/03/2020
102 LIMA 00006197 – CENTRO DE SALUD SAN ISIDRO 28 Masculino NEGATIVO 04/03/2020
103 LIMA 00008398 – CLINICA EL GOLF 28 Masculino NEGATIVO 04/03/2020
104 LIMA 00008746 – CLINICA GOOD HOPE 28 Masculino NEGATIVO 04/03/2020
105 LIMA 00009886 – CLINICA SAN BORJA 31 Femenino NEGATIVO 04/03/2020
106 LORETO 00011409 – HOSPITAL III IQUITOS 9 Femenino NEGATIVO 04/03/2020
107 AREQUIPA 00013290 – HOSPITAL NACIONAL III-1 CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO 17 Masculino NEGATIVO 04/03/2020
108 UCAYALI 00014314 – LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL EN SALUD PUBLICA UCAYALI 55 Masculino NEGATIVO 04/03/2020
109 LIMA 10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS 29 Femenino NEGATIVO 04/03/2020
110 LA LIBERTAD 00005196 – HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO 2 Masculino NEGATIVO 04/03/2020
111 LA LIBERTAD 00005196 – HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO 48 Femenino NEGATIVO 04/03/2020
112 LIMA 00005841 – CENTRO DE SALUD CHACARILLA DE OTERO 66 Masculino NEGATIVO 04/03/2020
113 LIMA 00005937 – CENTRO DE SALUD PROGRESO 18 Femenino NEGATIVO 04/03/2020
114 LIMA 00005946 – HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE 20 Femenino NEGATIVO 04/03/2020
115 LIMA 00006206 – HOSPITAL NACIONAL  DOS DE MAYO 21 Masculino NEGATIVO 04/03/2020
116 LIMA 00006213 – HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA 68 Masculino NEGATIVO 04/03/2020
117 CAJAMARCA 00007686 – HOSPITAL REGIONAL CAJAMARCA 48 Masculino NEGATIVO 04/03/2020
118 JUNIN 00008652 – HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE 43 Femenino NEGATIVO 04/03/2020
119 JUNIN 00008652 – HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE 37 Femenino NEGATIVO 04/03/2020
120 LIMA 00009850 – CLÍNICA VESALIO 15 Masculino NEGATIVO 04/03/2020
121 LIMA 00009989 – CLINICA PADRE LUIS TEZZA 15 Femenino NEGATIVO 04/03/2020
122 HUANUCO 00010571 – HOSPITAL II HUANUCO 17 Femenino NEGATIVO 04/03/2020
123 HUANUCO 00010571 – HOSPITAL II HUANUCO 37 Masculino NEGATIVO 04/03/2020
124 HUANUCO 00010571 – HOSPITAL II HUANUCO 62 Femenino NEGATIVO 04/03/2020
125 UCAYALI 11111133 – DIRESA UCAYALI 47 Masculino NEGATIVO 04/03/2020
126 CALLAO 00018319 – HOSPITAL ALBERTO LEONARDO BARTON THOMPSON 57 Femenino NEGATIVO 04/03/2020
127 LIMA 00018580 – GUILLERMO KAELIN DE LA FUENTE 50 Masculino NEGATIVO 04/03/2020
128 LIMA 00023159 – HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR 20 Femenino NEGATIVO 04/03/2020
129 LIMA 00005946 – HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE 12 Masculino NEGATIVO 05/03/2020
130 LIMA 00007633 – HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA 31 Femenino NEGATIVO 05/03/2020
131 LIMA 00007633 – HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA 58 Femenino NEGATIVO 05/03/2020
132 LORETO 00011409 – HOSPITAL III IQUITOS 9 Femenino NEGATIVO 05/03/2020
133 LIMA 00023159 – HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR 31 Femenino NEGATIVO 05/03/2020
134 LIMA 00023159 – HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR 0 Femenino NEGATIVO 05/03/2020
135 LIMA 00005946 – HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE 25 Femenino NEGATIVO 05/03/2020
136 JUNIN 00000753 – HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO 45 Masculino NEGATIVO 06/03/2020
137 LIMA 00005946 – HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE 18 Femenino NEGATIVO 06/03/2020
138 LIMA 00006204 – LABORATORIO DE REFERENCIA EN SALUD PUBLICA – DIRIS LIMA CENTRO 29 Femenino NEGATIVO 06/03/2020
139 LIMA 00006204 – LABORATORIO DE REFERENCIA EN SALUD PUBLICA – DIRIS LIMA CENTRO 19 Masculino NEGATIVO 06/03/2020
140 LIMA 00006204 – LABORATORIO DE REFERENCIA EN SALUD PUBLICA – DIRIS LIMA CENTRO 48 Femenino NEGATIVO 06/03/2020
141 LIMA 00009123 – CLINICA ANGLOAMERICANA 15 Femenino NEGATIVO 06/03/2020
142 LIMA 00009123 – CLINICA ANGLOAMERICANA 28 Masculino NEGATIVO 06/03/2020
143 LIMA 00009251 – HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN 30 Masculino NEGATIVO 06/03/2020
144 LIMA 00013937 – LABORATORIO DE REFERENCIA LIMA ESTE EN SALUD PUBLICA 54 Femenino NEGATIVO 06/03/2020
145 CUSCO 00002289 – HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO 50 Femenino NEGATIVO 06/03/2020
146 CUSCO 00002289 – HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO 25 Femenino NEGATIVO 06/03/2020
147 CUSCO 00002301 – CENTRO DE SALUD SAN SEBASTIAN 20 Masculino NEGATIVO 06/03/2020
148 AMAZONAS 00004838 – HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DE FATIMA 60 Femenino NEGATIVO 06/03/2020
149 LIMA 00006206 – HOSPITAL NACIONAL  DOS DE MAYO 71 Masculino NEGATIVO 06/03/2020
150 LIMA 00007634 – HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES 40 Femenino NEGATIVO 06/03/2020
151 LIMA 00009886 – CLINICA SAN BORJA 62 Masculino NEGATIVO 06/03/2020
152 LIMA 00009886 – CLINICA SAN BORJA 32 Femenino NEGATIVO 06/03/2020
153 APURIMAC 00011213 – HOSPITAL SEGURO SOCIAL DE SALUD – ESSALUD 45 Femenino NEGATIVO 06/03/2020
154 LIMA 00017695 – CAP III ALFREDO PIAZZA ROBERTS 24 Femenino NEGATIVO 06/03/2020
155 LIMA 00017695 – CAP III ALFREDO PIAZZA ROBERTS 20 Masculino NEGATIVO 06/03/2020
156 LIMA 00019049 – CLÍNICA DELGADO 84 Femenino NEGATIVO 06/03/2020
157 LIMA 00009123 – CLINICA ANGLOAMERICANA 46 Femenino NEGATIVO 06/03/2020
158 LIMA 10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS 49 Femenino NEGATIVO 07/03/2020
159 LIMA 10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS 25 Masculino NEGATIVO 07/03/2020
160 LIMA 10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS 26 Femenino NEGATIVO 07/03/2020
161 LIMA 10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS 78 Masculino NEGATIVO 07/03/2020
162 LIMA 10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS 49 Masculino NEGATIVO 07/03/2020
163 LIMA 10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS 20 Femenino NEGATIVO 07/03/2020
164 LIMA 10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS 46 Femenino NEGATIVO 07/03/2020
165 LIMA 10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS 27 Femenino NEGATIVO 07/03/2020
166 LIMA 10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS 54 Femenino NEGATIVO 07/03/2020
167 LIMA 10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS 26 Femenino NEGATIVO 07/03/2020
168 PIURA 00002074 – CENTRO DE SALUD TALARA II 31 Masculino NEGATIVO 07/03/2020
169 ICA 00003359 – HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO 47 Femenino NEGATIVO 07/03/2020
170 LIMA 00005903 – CENTRO DE SALUD LA MOLINA 23 Femenino NEGATIVO 07/03/2020
171 LIMA 00005903 – CENTRO DE SALUD LA MOLINA 23 Femenino NEGATIVO 07/03/2020
172 LIMA 00005946 – HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE 46 Masculino NEGATIVO 07/03/2020
173 LIMA 00005946 – HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE 53 Femenino NEGATIVO 07/03/2020
174 LIMA 00005994 – PUESTO DE SALUD SAN CARLOS 24 Femenino NEGATIVO 07/03/2020
175 LIMA 00007633 – HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA 26 Masculino NEGATIVO 07/03/2020
176 LIMA 00007634 – HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES 52 Femenino NEGATIVO 07/03/2020
177 CALLAO 00008266 – HOSPITAL NAVAL 88 Masculino NEGATIVO 07/03/2020
178 LIMA 00008720 – HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS 44 Femenino NEGATIVO 07/03/2020
179 LIMA 00009251 – HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN 74 Femenino NEGATIVO 07/03/2020
180 LIMA 00009251 – HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN 26 Masculino NEGATIVO 07/03/2020
181 LIMA 00009251 – HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN 31 Femenino NEGATIVO 07/03/2020
182 LIMA 00009989 – CLINICA PADRE LUIS TEZZA 25 Femenino NEGATIVO 07/03/2020
183 LIMA 00010098 – HOSPITAL MILITAR GERIATRICO 64 Masculino NEGATIVO 07/03/2020
184 LIMA 00010464 – CLINICA ANGLO AMERICANA 68 Masculino NEGATIVO 07/03/2020
185 LIMA 00010464 – CLINICA ANGLO AMERICANA 51 Femenino NEGATIVO 07/03/2020
186 LIMA 00010464 – CLINICA ANGLO AMERICANA 43 Femenino NEGATIVO 07/03/2020
187 HUANUCO 00010571 – HOSPITAL II HUANUCO 39 Masculino NEGATIVO 07/03/2020
188 LAMBAYEQUE 00011020 – HOSPITAL II LUIS HEYSEN INCHAUSTEGUI 32 Masculino NEGATIVO 07/03/2020
189 LAMBAYEQUE 00011020 – HOSPITAL II LUIS HEYSEN INCHAUSTEGUI 44 Femenino NEGATIVO 07/03/2020
190 AREQUIPA 00013300 – POSTA MEDICA   CORIRE 57 Masculino NEGATIVO 07/03/2020
191 LIMA 00015495 – SANIDAD DEL CUARTEL GENERAL DE LA FUERZA AEREA DEL PERU-FAP 78 Femenino NEGATIVO 07/03/2020
192 LIMA 00019049 – CLÍNICA DELGADO 48 Femenino NEGATIVO 07/03/2020
193 LIMA 00019049 – CLÍNICA DELGADO 61 Masculino NEGATIVO 07/03/2020
194 LIMA 00019049 – CLÍNICA DELGADO 43 Femenino NEGATIVO 07/03/2020
195 LIMA 00023159 – HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR 34 Masculino NEGATIVO 07/03/2020
196 LORETO 00000007 – CENTRO DE SALUD MORONACOCHA 85 Femenino NEGATIVO 07/03/2020
197 LIMA 10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS 51 Femenino NEGATIVO 07/03/2020
198 LIMA 10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS 16 Femenino NEGATIVO 07/03/2020
199 LIMA 10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS 0 Masculino NEGATIVO 07/03/2020
200 LA LIBERTAD 00005196 – HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO 60 Masculino NEGATIVO 07/03/2020
201 LIMA 00006200 – CENTRO DE SALUD SANTA CRUZ DE MIRAFLORES 31 Masculino NEGATIVO 07/03/2020
202 LIMA 00006200 – CENTRO DE SALUD SANTA CRUZ DE MIRAFLORES 29 Femenino NEGATIVO 07/03/2020
203 LIMA 00006200 – CENTRO DE SALUD SANTA CRUZ DE MIRAFLORES 3 Masculino NEGATIVO 07/03/2020
204 LIMA 00006211 – HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA 53 Femenino NEGATIVO 07/03/2020
205 CALLAO 00006218 – HOSPITAL NAC. DANIEL A. CARRION 37 Masculino NEGATIVO 07/03/2020
206 CALLAO 00006219 – HOSPITAL SAN JOSE 25 Femenino NEGATIVO 07/03/2020
207 SAN MARTIN 00006733 – HOSPITAL  MOYOBAMBA 36 Masculino NEGATIVO 07/03/2020
208 SAN MARTIN 00006733 – HOSPITAL  MOYOBAMBA 28 Masculino NEGATIVO 07/03/2020
209 CALLAO 00008265 – HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED ASISTENCIAL SABOGAL 27 Femenino NEGATIVO 07/03/2020
210 CALLAO 00008265 – HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED ASISTENCIAL SABOGAL 43 Femenino NEGATIVO 07/03/2020
211 LIMA 00008720 – HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS 44 Masculino NEGATIVO 07/03/2020
212 LIMA 00008720 – HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS 43 Femenino NEGATIVO 07/03/2020
213 LIMA 00008720 – HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS 44 Femenino NEGATIVO 07/03/2020
214 LIMA 00009409 – CLINICA RICARDO PALMA 15 Femenino NEGATIVO 07/03/2020
215 LIMA 00009886 – CLINICA SAN BORJA 39 Masculino NEGATIVO 07/03/2020
216 LA LIBERTAD 00010249 – LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL LA LIBERTAD 22 Femenino NEGATIVO 07/03/2020
217 LIMA 00010464 – CLINICA ANGLO AMERICANA 17 Femenino NEGATIVO 07/03/2020
218 LIMA 00010464 – CLINICA ANGLO AMERICANA 24 Femenino NEGATIVO 07/03/2020
219 LIMA 00010743 – ASOCIACION CIVIL NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON 15 Femenino NEGATIVO 07/03/2020
220 LIMA 00012633 – CLINICA JAVIER PRADO 37 Masculino NEGATIVO 07/03/2020
221 LIMA 00018580 – GUILLERMO KAELIN DE LA FUENTE 37 Masculino NEGATIVO 07/03/2020
222 LIMA 00018580 – GUILLERMO KAELIN DE LA FUENTE 1 Masculino NEGATIVO 07/03/2020
223 LIMA 00018580 – GUILLERMO KAELIN DE LA FUENTE 40 Femenino NEGATIVO 07/03/2020
224 LIMA LDIRISLS – LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD PUBLICA – DIRIS LIMA SUR 15 Femenino NEGATIVO 07/03/2020
225 LIMA LDIRISLS – LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD PUBLICA – DIRIS LIMA SUR 25 Femenino NEGATIVO 07/03/2020
226 LIMA 10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS 49 Femenino NEGATIVO 08/03/2020
227 LIMA 10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS 71 Masculino NEGATIVO 08/03/2020
228 LIMA 00005903 – CENTRO DE SALUD LA MOLINA 30 Masculino NEGATIVO 08/03/2020
229 LIMA 00005904 – CENTRO DE SALUD MUSA 40 Femenino NEGATIVO 08/03/2020
230 LIMA 00006206 – HOSPITAL NACIONAL  DOS DE MAYO 60 Masculino NEGATIVO 08/03/2020
231 LIMA 00006207 – HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA 26 Masculino NEGATIVO 08/03/2020
232 LIMA 00006213 – HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA 29 Femenino NEGATIVO 08/03/2020
233 CALLAO 00006249 – C.S. BELLAVISTA PERU COREA 42 Femenino NEGATIVO 08/03/2020
234 LIMA 00007633 – HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA 47 Femenino NEGATIVO 08/03/2020
235 LIMA 00007634 – HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES 21 Femenino NEGATIVO 08/03/2020
236 CALLAO 00008266 – HOSPITAL NAVAL 35 Masculino NEGATIVO 08/03/2020
237 LIMA 00009116 – CLINICA SAN FELIPE S.A. 16 Femenino NEGATIVO 08/03/2020
238 LIMA 00009116 – CLINICA SAN FELIPE S.A. 43 Masculino NEGATIVO 08/03/2020
239 LIMA 00009886 – CLINICA SAN BORJA 31 Femenino NEGATIVO 08/03/2020
240 LIMA 00023159 – HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR 12 Femenino NEGATIVO 08/03/2020
241 LIMA LDIRISLS – LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD PUBLICA – DIRIS LIMA SUR 32 Femenino NEGATIVO 08/03/2020
242 LIMA LDIRISLS – LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD PUBLICA – DIRIS LIMA SUR 31 Masculino NEGATIVO 08/03/2020
243 LIMA LDIRISLS – LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD PUBLICA – DIRIS LIMA SUR 63 Femenino NEGATIVO 08/03/2020
244 LIMA LDIRISLS – LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD PUBLICA – DIRIS LIMA SUR 26 Masculino NEGATIVO 08/03/2020
245 LIMA 10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS 43 Femenino NEGATIVO 08/03/2020
246 LIMA 10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS 42 Femenino NEGATIVO 08/03/2020
247 LIMA 10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS 52 Masculino NEGATIVO 08/03/2020
248 LIMA 10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS 33 Femenino NEGATIVO 08/03/2020
249 LIMA 00005903 – CENTRO DE SALUD LA MOLINA 9 Masculino NEGATIVO 08/03/2020
250 LIMA 00005945 – HOSPITAL VITARTE 64 Femenino NEGATIVO 08/03/2020
251 LIMA 00005946 – HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE 22 Femenino NEGATIVO 08/03/2020
252 LIMA 00005946 – HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE 52 Femenino NEGATIVO 08/03/2020
253 LIMA 00005946 – HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE 38 Masculino NEGATIVO 08/03/2020
254 LIMA 00005946 – HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE 26 Femenino NEGATIVO 08/03/2020
255 LIMA 00005946 – HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE 4 Masculino NEGATIVO 08/03/2020
256 LIMA 00005946 – HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE 38 Masculino NEGATIVO 08/03/2020
257 LIMA 00005946 – HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE 8 Masculino NEGATIVO 08/03/2020
258 LIMA 00005946 – HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE 29 Femenino NEGATIVO 08/03/2020
259 LIMA 00005946 – HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE 30 Masculino NEGATIVO 08/03/2020
260 LIMA 00005946 – HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE 36 Masculino NEGATIVO 08/03/2020
261 LIMA 00005946 – HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE 31 Masculino NEGATIVO 08/03/2020
262 LIMA 00006208 – INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL 19 Femenino NEGATIVO 08/03/2020
263 LIMA 00008720 – HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS 56 Femenino NEGATIVO 08/03/2020
264 LIMA 00009886 – CLINICA SAN BORJA 31 Masculino NEGATIVO 08/03/2020
265 LIMA 00009886 – CLINICA SAN BORJA 32 Femenino NEGATIVO 08/03/2020
266 LIMA 00017726 – SANNA CENTRO CLINICO LA MOLINA 37 Masculino NEGATIVO 08/03/2020
267 LIMA LDIRISLS – LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD PUBLICA – DIRIS LIMA SUR 85 Masculino NEGATIVO 08/03/2020
268 LIMA 00009886 – CLINICA SAN BORJA 28 Masculino NEGATIVO 08/03/2020
269 LIMA 00009886 – CLINICA SAN BORJA 54 Femenino NEGATIVO 08/03/2020
270 CUSCO 00024173 – OXIGEN MEDICAL NETWORK 57 Masculino NEGATIVO 08/03/2020
271 CUSCO 00024173 – OXIGEN MEDICAL NETWORK 19 Masculino NEGATIVO 08/03/2020
272 LIMA 00008720 – HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS 27 Femenino NEGATIVO 08/03/2020
273 CUSCO 00024173 – OXIGEN MEDICAL NETWORK 57 Masculino NEGATIVO 09/03/2020
274 CUSCO 00024173 – OXIGEN MEDICAL NETWORK 19 Masculino NEGATIVO 09/03/2020
275 LIMA 00006207 – HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA 31 Masculino NEGATIVO 09/03/2020
276 LIMA 00008720 – HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS 27 Femenino NEGATIVO 09/03/2020
277 LIMA 00008720 – HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS 39 Femenino NEGATIVO 09/03/2020
278 LIMA 10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS 69 Masculino NEGATIVO 09/03/2020
279 LIMA 10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS 39 Femenino NEGATIVO 09/03/2020
280 LIMA 10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS 7 Masculino NEGATIVO 09/03/2020
281 LIMA 10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS 3 Masculino NEGATIVO 09/03/2020
282 LIMA 10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS 32 Femenino NEGATIVO 09/03/2020
283 LIMA 10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS 49 Masculino NEGATIVO 09/03/2020
284 LIMA 10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS 46 Femenino NEGATIVO 09/03/2020
285 LIMA 10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS 79 Masculino NEGATIVO 09/03/2020
286 LIMA 10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS 52 Masculino NEGATIVO 09/03/2020
287 LIMA 10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS 76 Femenino NEGATIVO 09/03/2020
288 LIMA 10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS 31 Femenino NEGATIVO 09/03/2020
289 LIMA 10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS 1 Masculino NEGATIVO 09/03/2020
290 LIMA 10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS 35 Masculino NEGATIVO 09/03/2020
291 LIMA 10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS 43 Masculino NEGATIVO 09/03/2020
292 LIMA 10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS 47 Femenino NEGATIVO 09/03/2020
293 LIMA 10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS 46 Masculino NEGATIVO 09/03/2020
294 LIMA 10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS 30 Femenino NEGATIVO 09/03/2020
295 LIMA 10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS 26 Femenino NEGATIVO 09/03/2020
296 LIMA 10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS 17 Masculino NEGATIVO 09/03/2020
297 CUSCO 00002289 – HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO 23 Masculino NEGATIVO 09/03/2020
298 CUSCO 00002289 – HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO 30 Femenino NEGATIVO 09/03/2020
299 CUSCO 00002289 – HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO 70 Femenino NEGATIVO 09/03/2020
300 LIMA 00005946 – HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE 54 Femenino NEGATIVO 09/03/2020
301 CALLAO 00006219 – HOSPITAL SAN JOSE 20 Masculino NEGATIVO 09/03/2020
302 CALLAO 00006219 – HOSPITAL SAN JOSE 28 Femenino NEGATIVO 09/03/2020
303 LIMA 00007634 – HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES 25 Masculino NEGATIVO 09/03/2020
304 LIMA 00007634 – HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES 32 Masculino NEGATIVO 09/03/2020
305 LIMA 00007634 – HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES 33 Femenino NEGATIVO 09/03/2020
306 LIMA 00009251 – HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN 35 Femenino NEGATIVO 09/03/2020
307 LIMA 00009251 – HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN 55 Femenino NEGATIVO 09/03/2020
308 LIMA 00009251 – HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN 23 Masculino NEGATIVO 09/03/2020
309 LIMA 00009886 – CLINICA SAN BORJA 15 Masculino NEGATIVO 09/03/2020
310 LIMA 00013591 – HOSPITAL NACIONAL POLICIA NACIONAL DEL PERU GRAL PNP LUIS N. SAENZ. 21 Femenino NEGATIVO 09/03/2020
311 LIMA 00013937 – LABORATORIO DE REFERENCIA LIMA ESTE EN SALUD PUBLICA 9 Femenino NEGATIVO 09/03/2020
312 LIMA 00013937 – LABORATORIO DE REFERENCIA LIMA ESTE EN SALUD PUBLICA 23 Femenino NEGATIVO 09/03/2020
313 LIMA 00013937 – LABORATORIO DE REFERENCIA LIMA ESTE EN SALUD PUBLICA 48 Femenino NEGATIVO 09/03/2020
314 TACNA 00013778 – LABORATORIO DE SALUD PUBLICA TACNA 21 Masculino NEGATIVO 09/03/2020
315 LIMA 00008720 – HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS 33 Masculino NEGATIVO 09/03/2020
316 PIURA 00002091 – C.S SAN JOSE 51 Femenino NEGATIVO 09/03/2020
317 LIMA 00008720 – HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS 30 Masculino NEGATIVO 09/03/2020
318 LORETO 00012854 – CLINICA ADVENTISTA ANA STAHL 72 Femenino NEGATIVO 09/03/2020
319 LIMA 00008720 – HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS 21 Femenino NEGATIVO 09/03/2020
320 PIURA 00010244 – HOSPITAL II JORGE REATEGUI DELGADO 4 Femenino NEGATIVO 09/03/2020
321 LIMA 00013591 – HOSPITAL NACIONAL POLICIA NACIONAL DEL PERU GRAL PNP LUIS N. SAENZ. 48 Femenino NEGATIVO 09/03/2020
322 ICA 00013912 – HOSPITAL FELIX TORREALVA GUTIERREZ 30 Femenino NEGATIVO 09/03/2020
323 LIMA 00019049 – CLÍNICA DELGADO 33 Masculino NEGATIVO 09/03/2020
324 LIMA 00019049 – CLÍNICA DELGADO 20 Femenino NEGATIVO 09/03/2020
325 PIURA LRRPIURA – LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE PIURA 25 Femenino NEGATIVO 09/03/2020
326 PIURA LRRPIURA – LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE PIURA 46 Femenino NEGATIVO 09/03/2020
327 LIMA 10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS 23 Femenino NEGATIVO 09/03/2020
328 LIMA 10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS 69 Masculino NEGATIVO 09/03/2020
329 LIMA 00006204 – LABORATORIO DE REFERENCIA EN SALUD PUBLICA – DIRIS LIMA CENTRO 28 Masculino NEGATIVO 09/03/2020
330 LIMA 00006204 – LABORATORIO DE REFERENCIA EN SALUD PUBLICA – DIRIS LIMA CENTRO 61 Femenino NEGATIVO 09/03/2020
331 LIMA 00006204 – LABORATORIO DE REFERENCIA EN SALUD PUBLICA – DIRIS LIMA CENTRO 51 Femenino NEGATIVO 09/03/2020
332 LIMA 00006206 – HOSPITAL NACIONAL  DOS DE MAYO 46 Masculino NEGATIVO 09/03/2020
333 LIMA 00006206 – HOSPITAL NACIONAL  DOS DE MAYO 11 Femenino NEGATIVO 09/03/2020
334 LIMA 00010743 – ASOCIACION CIVIL NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON 28 Masculino NEGATIVO 09/03/2020
335 LIMA 00019049 – CLÍNICA DELGADO 36 Femenino NEGATIVO 09/03/2020

 

 

Además, recalcó que el Instituto Nacional de Salud del Minsa es la única entidad oficial y autorizada para el procesamiento de las muestras y entrega de resultados en el Perú. Acotó que MINSA es la fuente oficial de información autorizada sobre coronavirus en el país.

Cabe recordar que la tasa de mortalidad de este virus es muy baja: Según OMS, apenas el 3.4% de infectados fallece. Como medidas de prevención se recomienda lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, y evitar el contacto directo con personas con problemas respiratorios.

No olvidar que en caso de presentar dos o más de los siguientes síntomas: fiebre, escalofríos, tos, estornudos, dolor de garganta, malestar intenso, respiración rápida y/o sensación de falta de aire, no se automedique; acuda al establecimiento de salud más cercano.

anterior
Coronavirus: ¿Champions League a puertas cerradas?
siguiente
Coronavirus: Hasta el momento “no hay elementos” para suspender inicio de clases

POST RELACIONADOS

Defensoría: Pena de muerte no es medida adecuada para combatir violencia contra mujeres

Defensoría: Pena de muerte no es medida adecuada para combatir violencia contra mujeres

10 Marzo, 2020
Coronavirus: Hasta el momento “no hay elementos” para suspender inicio de clases

Coronavirus: Hasta el momento “no hay elementos” para suspender inicio de clases

10 Marzo, 2020
Coronavirus: ¿Champions League a puertas cerradas?

Coronavirus: ¿Champions League a puertas cerradas?

10 Marzo, 2020