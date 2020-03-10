Coronavirus: Esta es la lista de las muestras de Covid-19 en el Perú

Después de que la ministra Elizabeth Hinostroza confirmara la existencia de dos casos más de coronavirus en territorio nacional, la cartera de Salud se pronunció mediante un comunicado de prensa.
“se han procesado 346 muestras por coronavirus COVID-19, obteniendo 11 resultados positivos (…) Los dos nuevos pacientes que han dado positivos son de edades de 27 (M) y 15 (F) años de la región Huánuco. Es importante indicar que ambos casos son importados”, indicó.
A continuación, la lista oficial de los resultados de muestras por covid-19 en nuestro territorio. Cusco, Lima, Apurímac, Tacna, Callao, Lambayeque, Huánuco, Loreto, Amazonas, Piura, Ica, San Martin y La Libertad son los departamentos donde se realizaron estas pruebas.
|RESULTADOS DE MUESTRAS POR COVID-19
|N°
|EESS Dep Origen
|Establecimiento Origen
|Edad
|Sexo
Paciente
|Conv
Resultado
|Fecha
Resultado
|1
|CUSCO
|00002289 – HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO
|33
|Femenino
|NEGATIVO
|02/02/2020
|2
|CUSCO
|00002289 – HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO
|33
|Femenino
|NEGATIVO
|02/02/2020
|3
|LIMA
|ANGLOAME – CLINICA ANGLO AMERICANA
|53
|Femenino
|NEGATIVO
|03/02/2020
|4
|LIMA
|00006206 – HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO
|26
|Masculino
|NEGATIVO
|04/02/2020
|5
|LIMA
|00009886 – CLINICA SAN BORJA
|41
|Femenino
|NEGATIVO
|04/02/2020
|6
|LIMA
|00006213 – HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA
|30
|Masculino
|NEGATIVO
|05/02/2020
|7
|LIMA
|00006213 – HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA
|24
|Femenino
|NEGATIVO
|05/02/2020
|8
|LIMA
|00006213 – HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA
|Masculino
|NEGATIVO
|05/02/2020
|9
|LIMA
|00006213 – HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA
|31
|Masculino
|NEGATIVO
|05/02/2020
|10
|LIMA
|00009116 – CLINICA SAN FELIPE S.A.
|43
|Masculino
|NEGATIVO
|05/02/2020
|11
|LIMA
|00009116 – CLINICA SAN FELIPE S.A.
|32
|Femenino
|NEGATIVO
|05/02/2020
|12
|CUSCO
|11111119 – DIRESA CUSCO
|53
|Masculino
|NEGATIVO
|05/02/2020
|13
|APURIMAC
|00011213 – HOSPITAL SEGURO SOCIAL DE SALUD – ESSALUD
|43
|Masculino
|NEGATIVO
|05/02/2020
|14
|AREQUIPA
|00013290 – HOSPITAL NACIONAL III-1 CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO
|58
|Femenino
|NEGATIVO
|05/02/2020
|15
|SAN MARTIN
|00014094 – LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL DE SALUD PUBLICA Y ENTOMOLOGIA MEDICA – SAN MARTIN
|63
|Masculino
|NEGATIVO
|05/02/2020
|16
|LIMA
|ANGLOAME – CLINICA ANGLO AMERICANA
|15
|Masculino
|NEGATIVO
|07/02/2020
|17
|LIMA
|ANGLOAME – CLINICA ANGLO AMERICANA
|31
|Femenino
|NEGATIVO
|07/02/2020
|18
|TACNA
|00002864 – HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA
|23
|Masculino
|NEGATIVO
|07/02/2020
|19
|LIMA
|00009850 – CLÍNICA VESALIO
|61
|Masculino
|NEGATIVO
|07/02/2020
|20
|TACNA
|00015875 – PROMEDIC S.A.C
|59
|Femenino
|NEGATIVO
|07/02/2020
|21
|LIMA
|00006206 – HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO
|43
|Masculino
|NEGATIVO
|10/02/2020
|22
|LIMA
|10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS
|21
|Femenino
|NEGATIVO
|10/02/2020
|23
|LIMA
|00006206 – HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO
|31
|Masculino
|NEGATIVO
|10/02/2020
|24
|LIMA
|00006206 – HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO
|44
|Masculino
|NEGATIVO
|11/02/2020
|25
|LIMA
|00006206 – HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO
|66
|Femenino
|NEGATIVO
|11/02/2020
|26
|LIMA
|ANGLOAME – CLINICA ANGLO AMERICANA
|73
|Masculino
|NEGATIVO
|12/02/2020
|27
|LIMA
|ANGLOAME – CLINICA ANGLO AMERICANA
|48
|Masculino
|NEGATIVO
|12/02/2020
|28
|LIMA
|00006213 – HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA
|40
|Masculino
|NEGATIVO
|12/02/2020
|29
|LIMA
|00009850 – CLÍNICA VESALIO
|33
|Masculino
|NEGATIVO
|14/02/2020
|30
|AREQUIPA
|00001234 – CENTRO DE SALUD FRANCISCO BOLOGNESI
|26
|Masculino
|NEGATIVO
|18/02/2020
|31
|LIMA
|00010182 – CLINICA JESUS DEL NORTE
|59
|Femenino
|NEGATIVO
|18/02/2020
|32
|LIMA
|00017024 – HOSPITAL MILITAR LUIS ARIAS SCHEREIBER
|66
|Masculino
|NEGATIVO
|21/02/2020
|33
|LIMA
|10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS
|39
|Femenino
|NEGATIVO
|24/02/2020
|34
|CALLAO
|00006218 – HOSPITAL NAC. DANIEL A. CARRION
|42
|Femenino
|NEGATIVO
|24/02/2020
|35
|LIMA
|ANGLOAME – CLINICA ANGLO AMERICANA
|42
|Femenino
|NEGATIVO
|26/02/2020
|36
|LIMA
|ANGLOAME – CLINICA ANGLO AMERICANA
|8
|Femenino
|NEGATIVO
|26/02/2020
|37
|LIMA
|10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS
|65
|Masculino
|NEGATIVO
|26/02/2020
|38
|LIMA
|10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS
|68
|Femenino
|NEGATIVO
|26/02/2020
|39
|CALLAO
|00006218 – HOSPITAL NAC. DANIEL A. CARRION
|46
|Femenino
|NEGATIVO
|26/02/2020
|40
|LIMA
|00019049 – CLÍNICA DELGADO
|39
|Masculino
|NEGATIVO
|26/02/2020
|41
|LIMA
|10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS
|37
|Masculino
|NEGATIVO
|27/02/2020
|42
|CUSCO
|00002315 – CENTRO DE SALUD WANCHAQ
|29
|Femenino
|NEGATIVO
|27/02/2020
|43
|LIMA
|00005946 – HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE
|29
|Femenino
|NEGATIVO
|27/02/2020
|44
|LIMA
|00009116 – CLINICA SAN FELIPE S.A.
|61
|Femenino
|NEGATIVO
|27/02/2020
|45
|LIMA
|00009409 – CLINICA RICARDO PALMA
|37
|Masculino
|NEGATIVO
|27/02/2020
|46
|CUSCO
|00010041 – HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO
|74
|Masculino
|NEGATIVO
|27/02/2020
|47
|LIMA
|00024132 – SANNA CENTRO CLÍNICO CHACARILLA
|28
|Femenino
|NEGATIVO
|27/02/2020
|48
|LIMA
|EPIMINSA – EPIDEMIOLOGIA MINSA
|29
|Femenino
|NEGATIVO
|27/02/2020
|49
|LIMA
|EPIMINSA – EPIDEMIOLOGIA MINSA
|27
|Masculino
|NEGATIVO
|27/02/2020
|50
|CUSCO
|LRSPCUSC – LABORATORIO REFERENCIAL DE SALUD PUBLICA CUSCO
|20
|Femenino
|NEGATIVO
|27/02/2020
|51
|LIMA
|00008720 – HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS
|87
|Masculino
|NEGATIVO
|28/02/2020
|52
|LIMA
|00008720 – HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS
|83
|Femenino
|NEGATIVO
|28/02/2020
|53
|LIMA
|00008720 – HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS
|61
|Masculino
|NEGATIVO
|28/02/2020
|54
|LIMA
|00019049 – CLÍNICA DELGADO
|28
|Masculino
|NEGATIVO
|28/02/2020
|55
|LIMA
|10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS
|13
|Masculino
|NEGATIVO
|28/02/2020
|56
|LIMA
|10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS
|71
|Masculino
|NEGATIVO
|28/02/2020
|57
|LA LIBERTAD
|00005239 – CENTRO DE SALUD SALAVERRY
|69
|Femenino
|NEGATIVO
|28/02/2020
|58
|LA LIBERTAD
|00005239 – CENTRO DE SALUD SALAVERRY
|81
|Masculino
|NEGATIVO
|28/02/2020
|59
|LIMA
|00005864 – CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE PEDREGAL
|64
|Femenino
|NEGATIVO
|28/02/2020
|60
|LIMA
|00005864 – CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE PEDREGAL
|23
|Femenino
|NEGATIVO
|28/02/2020
|61
|LIMA
|00006183 – CENTRO DE SALUD TODOS LOS SANTOS SAN BORJA
|79
|Femenino
|NEGATIVO
|28/02/2020
|62
|LIMA
|00006196 – CENTRO DE SALUD MAGDALENA
|30
|Femenino
|NEGATIVO
|28/02/2020
|63
|LIMA
|00006206 – HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO
|23
|Masculino
|NEGATIVO
|28/02/2020
|64
|LIMA
|00006206 – HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO
|54
|Femenino
|NEGATIVO
|28/02/2020
|65
|LIMA
|00009409 – CLINICA RICARDO PALMA
|52
|Femenino
|NEGATIVO
|28/02/2020
|66
|LIMA
|00009409 – CLINICA RICARDO PALMA
|32
|Masculino
|NEGATIVO
|28/02/2020
|67
|TACNA
|00010185 – HOSPITAL III DANIEL ALCIDES CARRIÓN
|9
|Femenino
|NEGATIVO
|28/02/2020
|68
|TACNA
|00010185 – HOSPITAL III DANIEL ALCIDES CARRIÓN
|41
|Masculino
|NEGATIVO
|28/02/2020
|69
|TACNA
|00010185 – HOSPITAL III DANIEL ALCIDES CARRIÓN
|41
|Femenino
|NEGATIVO
|28/02/2020
|70
|LAMBAYEQUE
|00011470 – HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE
|25
|Femenino
|NEGATIVO
|28/02/2020
|71
|LAMBAYEQUE
|00011470 – HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE
|5
|Masculino
|NEGATIVO
|28/02/2020
|72
|LIMA
|EPIMINSA – EPIDEMIOLOGIA MINSA
|29
|Femenino
|NEGATIVO
|29/02/2020
|73
|TACNA
|00002864 – HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA
|40
|Masculino
|NEGATIVO
|01/03/2020
|74
|LIMA
|00006213 – HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA
|69
|Masculino
|NEGATIVO
|01/03/2020
|75
|LIMA
|00008720 – HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS
|48
|Masculino
|NEGATIVO
|01/03/2020
|76
|PIURA
|00013494 – AUNA CLINICA MIRAFLORES
|43
|Femenino
|NEGATIVO
|01/03/2020
|77
|LIMA
|EPIMINSA – EPIDEMIOLOGIA MINSA
|19
|Masculino
|NEGATIVO
|01/03/2020
|78
|LIMA
|00006170 – CENTRO DE SALUD MAX ARIAS SCHREIBER
|24
|Femenino
|NEGATIVO
|02/03/2020
|79
|LIMA
|00006180 – CENTRO DE SALUD VILLA VICTORIA PORVENIR
|40
|Femenino
|NEGATIVO
|02/03/2020
|80
|LIMA
|00010599 – CLINICA INTERNACIONAL S.A.
|57
|Femenino
|NEGATIVO
|02/03/2020
|81
|LIMA
|00008502 – HOSPITAL III EMERGENCIAS GRAU
|17
|Femenino
|NEGATIVO
|02/03/2020
|82
|LIMA
|00008564 – HOSPITAL I OCTAVIO MONGRUT MUÑOZ
|78
|Femenino
|NEGATIVO
|02/03/2020
|83
|LIMA
|00008564 – HOSPITAL I OCTAVIO MONGRUT MUÑOZ
|43
|Femenino
|NEGATIVO
|02/03/2020
|84
|LIMA
|00008564 – HOSPITAL I OCTAVIO MONGRUT MUÑOZ
|33
|Femenino
|NEGATIVO
|02/03/2020
|85
|LIMA
|00023213 – CLINICA JAVIER PRADO S A
|2
|Femenino
|NEGATIVO
|02/03/2020
|86
|LIMA
|00012633 – CLINICA JAVIER PRADO
|29
|Femenino
|NEGATIVO
|03/03/2020
|87
|LIMA
|00009116 – CLINICA SAN FELIPE S.A.
|49
|Femenino
|NEGATIVO
|03/03/2020
|88
|LIMA
|00009116 – CLINICA SAN FELIPE S.A.
|49
|Masculino
|NEGATIVO
|03/03/2020
|89
|LIMA
|00009409 – CLINICA RICARDO PALMA
|58
|Femenino
|NEGATIVO
|03/03/2020
|90
|LIMA
|00009409 – CLINICA RICARDO PALMA
|65
|Masculino
|NEGATIVO
|03/03/2020
|91
|LIMA
|00009886 – CLINICA SAN BORJA
|27
|Femenino
|NEGATIVO
|03/03/2020
|92
|LIMA
|00009886 – CLINICA SAN BORJA
|61
|Femenino
|NEGATIVO
|03/03/2020
|93
|LIMA
|00019049 – CLÍNICA DELGADO
|74
|Femenino
|NEGATIVO
|03/03/2020
|94
|LIMA
|00023159 – HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR
|18
|Femenino
|NEGATIVO
|03/03/2020
|95
|LIMA
|EPIMINSA – EPIDEMIOLOGIA MINSA
|64
|Masculino
|NEGATIVO
|03/03/2020
|96
|LIMA
|00005947 – HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD JOSE AGURTO TELLO
|12
|Masculino
|NEGATIVO
|03/03/2020
|97
|LIMA
|00005937 – CENTRO DE SALUD PROGRESO
|25
|Masculino
|NEGATIVO
|03/03/2020
|98
|CUSCO
|00002289 – HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO
|34
|Masculino
|NEGATIVO
|04/03/2020
|99
|CUSCO
|00002289 – HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO
|36
|Femenino
|NEGATIVO
|04/03/2020
|100
|CUSCO
|00002289 – HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO
|26
|Masculino
|NEGATIVO
|04/03/2020
|101
|LIMA
|00005903 – CENTRO DE SALUD LA MOLINA
|15
|Femenino
|NEGATIVO
|04/03/2020
|102
|LIMA
|00006197 – CENTRO DE SALUD SAN ISIDRO
|28
|Masculino
|NEGATIVO
|04/03/2020
|103
|LIMA
|00008398 – CLINICA EL GOLF
|28
|Masculino
|NEGATIVO
|04/03/2020
|104
|LIMA
|00008746 – CLINICA GOOD HOPE
|28
|Masculino
|NEGATIVO
|04/03/2020
|105
|LIMA
|00009886 – CLINICA SAN BORJA
|31
|Femenino
|NEGATIVO
|04/03/2020
|106
|LORETO
|00011409 – HOSPITAL III IQUITOS
|9
|Femenino
|NEGATIVO
|04/03/2020
|107
|AREQUIPA
|00013290 – HOSPITAL NACIONAL III-1 CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO
|17
|Masculino
|NEGATIVO
|04/03/2020
|108
|UCAYALI
|00014314 – LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL EN SALUD PUBLICA UCAYALI
|55
|Masculino
|NEGATIVO
|04/03/2020
|109
|LIMA
|10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS
|29
|Femenino
|NEGATIVO
|04/03/2020
|110
|LA LIBERTAD
|00005196 – HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO
|2
|Masculino
|NEGATIVO
|04/03/2020
|111
|LA LIBERTAD
|00005196 – HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO
|48
|Femenino
|NEGATIVO
|04/03/2020
|112
|LIMA
|00005841 – CENTRO DE SALUD CHACARILLA DE OTERO
|66
|Masculino
|NEGATIVO
|04/03/2020
|113
|LIMA
|00005937 – CENTRO DE SALUD PROGRESO
|18
|Femenino
|NEGATIVO
|04/03/2020
|114
|LIMA
|00005946 – HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE
|20
|Femenino
|NEGATIVO
|04/03/2020
|115
|LIMA
|00006206 – HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO
|21
|Masculino
|NEGATIVO
|04/03/2020
|116
|LIMA
|00006213 – HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA
|68
|Masculino
|NEGATIVO
|04/03/2020
|117
|CAJAMARCA
|00007686 – HOSPITAL REGIONAL CAJAMARCA
|48
|Masculino
|NEGATIVO
|04/03/2020
|118
|JUNIN
|00008652 – HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE
|43
|Femenino
|NEGATIVO
|04/03/2020
|119
|JUNIN
|00008652 – HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE
|37
|Femenino
|NEGATIVO
|04/03/2020
|120
|LIMA
|00009850 – CLÍNICA VESALIO
|15
|Masculino
|NEGATIVO
|04/03/2020
|121
|LIMA
|00009989 – CLINICA PADRE LUIS TEZZA
|15
|Femenino
|NEGATIVO
|04/03/2020
|122
|HUANUCO
|00010571 – HOSPITAL II HUANUCO
|17
|Femenino
|NEGATIVO
|04/03/2020
|123
|HUANUCO
|00010571 – HOSPITAL II HUANUCO
|37
|Masculino
|NEGATIVO
|04/03/2020
|124
|HUANUCO
|00010571 – HOSPITAL II HUANUCO
|62
|Femenino
|NEGATIVO
|04/03/2020
|125
|UCAYALI
|11111133 – DIRESA UCAYALI
|47
|Masculino
|NEGATIVO
|04/03/2020
|126
|CALLAO
|00018319 – HOSPITAL ALBERTO LEONARDO BARTON THOMPSON
|57
|Femenino
|NEGATIVO
|04/03/2020
|127
|LIMA
|00018580 – GUILLERMO KAELIN DE LA FUENTE
|50
|Masculino
|NEGATIVO
|04/03/2020
|128
|LIMA
|00023159 – HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR
|20
|Femenino
|NEGATIVO
|04/03/2020
|129
|LIMA
|00005946 – HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE
|12
|Masculino
|NEGATIVO
|05/03/2020
|130
|LIMA
|00007633 – HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA
|31
|Femenino
|NEGATIVO
|05/03/2020
|131
|LIMA
|00007633 – HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA
|58
|Femenino
|NEGATIVO
|05/03/2020
|132
|LORETO
|00011409 – HOSPITAL III IQUITOS
|9
|Femenino
|NEGATIVO
|05/03/2020
|133
|LIMA
|00023159 – HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR
|31
|Femenino
|NEGATIVO
|05/03/2020
|134
|LIMA
|00023159 – HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR
|0
|Femenino
|NEGATIVO
|05/03/2020
|135
|LIMA
|00005946 – HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE
|25
|Femenino
|NEGATIVO
|05/03/2020
|136
|JUNIN
|00000753 – HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO
|45
|Masculino
|NEGATIVO
|06/03/2020
|137
|LIMA
|00005946 – HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE
|18
|Femenino
|NEGATIVO
|06/03/2020
|138
|LIMA
|00006204 – LABORATORIO DE REFERENCIA EN SALUD PUBLICA – DIRIS LIMA CENTRO
|29
|Femenino
|NEGATIVO
|06/03/2020
|139
|LIMA
|00006204 – LABORATORIO DE REFERENCIA EN SALUD PUBLICA – DIRIS LIMA CENTRO
|19
|Masculino
|NEGATIVO
|06/03/2020
|140
|LIMA
|00006204 – LABORATORIO DE REFERENCIA EN SALUD PUBLICA – DIRIS LIMA CENTRO
|48
|Femenino
|NEGATIVO
|06/03/2020
|141
|LIMA
|00009123 – CLINICA ANGLOAMERICANA
|15
|Femenino
|NEGATIVO
|06/03/2020
|142
|LIMA
|00009123 – CLINICA ANGLOAMERICANA
|28
|Masculino
|NEGATIVO
|06/03/2020
|143
|LIMA
|00009251 – HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN
|30
|Masculino
|NEGATIVO
|06/03/2020
|144
|LIMA
|00013937 – LABORATORIO DE REFERENCIA LIMA ESTE EN SALUD PUBLICA
|54
|Femenino
|NEGATIVO
|06/03/2020
|145
|CUSCO
|00002289 – HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO
|50
|Femenino
|NEGATIVO
|06/03/2020
|146
|CUSCO
|00002289 – HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO
|25
|Femenino
|NEGATIVO
|06/03/2020
|147
|CUSCO
|00002301 – CENTRO DE SALUD SAN SEBASTIAN
|20
|Masculino
|NEGATIVO
|06/03/2020
|148
|AMAZONAS
|00004838 – HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DE FATIMA
|60
|Femenino
|NEGATIVO
|06/03/2020
|149
|LIMA
|00006206 – HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO
|71
|Masculino
|NEGATIVO
|06/03/2020
|150
|LIMA
|00007634 – HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES
|40
|Femenino
|NEGATIVO
|06/03/2020
|151
|LIMA
|00009886 – CLINICA SAN BORJA
|62
|Masculino
|NEGATIVO
|06/03/2020
|152
|LIMA
|00009886 – CLINICA SAN BORJA
|32
|Femenino
|NEGATIVO
|06/03/2020
|153
|APURIMAC
|00011213 – HOSPITAL SEGURO SOCIAL DE SALUD – ESSALUD
|45
|Femenino
|NEGATIVO
|06/03/2020
|154
|LIMA
|00017695 – CAP III ALFREDO PIAZZA ROBERTS
|24
|Femenino
|NEGATIVO
|06/03/2020
|155
|LIMA
|00017695 – CAP III ALFREDO PIAZZA ROBERTS
|20
|Masculino
|NEGATIVO
|06/03/2020
|156
|LIMA
|00019049 – CLÍNICA DELGADO
|84
|Femenino
|NEGATIVO
|06/03/2020
|157
|LIMA
|00009123 – CLINICA ANGLOAMERICANA
|46
|Femenino
|NEGATIVO
|06/03/2020
|158
|LIMA
|10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS
|49
|Femenino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|159
|LIMA
|10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS
|25
|Masculino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|160
|LIMA
|10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS
|26
|Femenino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|161
|LIMA
|10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS
|78
|Masculino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|162
|LIMA
|10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS
|49
|Masculino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|163
|LIMA
|10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS
|20
|Femenino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|164
|LIMA
|10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS
|46
|Femenino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|165
|LIMA
|10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS
|27
|Femenino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|166
|LIMA
|10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS
|54
|Femenino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|167
|LIMA
|10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS
|26
|Femenino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|168
|PIURA
|00002074 – CENTRO DE SALUD TALARA II
|31
|Masculino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|169
|ICA
|00003359 – HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO
|47
|Femenino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|170
|LIMA
|00005903 – CENTRO DE SALUD LA MOLINA
|23
|Femenino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|171
|LIMA
|00005903 – CENTRO DE SALUD LA MOLINA
|23
|Femenino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|172
|LIMA
|00005946 – HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE
|46
|Masculino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|173
|LIMA
|00005946 – HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE
|53
|Femenino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|174
|LIMA
|00005994 – PUESTO DE SALUD SAN CARLOS
|24
|Femenino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|175
|LIMA
|00007633 – HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA
|26
|Masculino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|176
|LIMA
|00007634 – HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES
|52
|Femenino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|177
|CALLAO
|00008266 – HOSPITAL NAVAL
|88
|Masculino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|178
|LIMA
|00008720 – HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS
|44
|Femenino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|179
|LIMA
|00009251 – HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN
|74
|Femenino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|180
|LIMA
|00009251 – HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN
|26
|Masculino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|181
|LIMA
|00009251 – HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN
|31
|Femenino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|182
|LIMA
|00009989 – CLINICA PADRE LUIS TEZZA
|25
|Femenino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|183
|LIMA
|00010098 – HOSPITAL MILITAR GERIATRICO
|64
|Masculino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|184
|LIMA
|00010464 – CLINICA ANGLO AMERICANA
|68
|Masculino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|185
|LIMA
|00010464 – CLINICA ANGLO AMERICANA
|51
|Femenino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|186
|LIMA
|00010464 – CLINICA ANGLO AMERICANA
|43
|Femenino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|187
|HUANUCO
|00010571 – HOSPITAL II HUANUCO
|39
|Masculino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|188
|LAMBAYEQUE
|00011020 – HOSPITAL II LUIS HEYSEN INCHAUSTEGUI
|32
|Masculino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|189
|LAMBAYEQUE
|00011020 – HOSPITAL II LUIS HEYSEN INCHAUSTEGUI
|44
|Femenino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|190
|AREQUIPA
|00013300 – POSTA MEDICA CORIRE
|57
|Masculino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|191
|LIMA
|00015495 – SANIDAD DEL CUARTEL GENERAL DE LA FUERZA AEREA DEL PERU-FAP
|78
|Femenino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|192
|LIMA
|00019049 – CLÍNICA DELGADO
|48
|Femenino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|193
|LIMA
|00019049 – CLÍNICA DELGADO
|61
|Masculino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|194
|LIMA
|00019049 – CLÍNICA DELGADO
|43
|Femenino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|195
|LIMA
|00023159 – HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR
|34
|Masculino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|196
|LORETO
|00000007 – CENTRO DE SALUD MORONACOCHA
|85
|Femenino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|197
|LIMA
|10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS
|51
|Femenino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|198
|LIMA
|10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS
|16
|Femenino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|199
|LIMA
|10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS
|0
|Masculino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|200
|LA LIBERTAD
|00005196 – HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO
|60
|Masculino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|201
|LIMA
|00006200 – CENTRO DE SALUD SANTA CRUZ DE MIRAFLORES
|31
|Masculino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|202
|LIMA
|00006200 – CENTRO DE SALUD SANTA CRUZ DE MIRAFLORES
|29
|Femenino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|203
|LIMA
|00006200 – CENTRO DE SALUD SANTA CRUZ DE MIRAFLORES
|3
|Masculino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|204
|LIMA
|00006211 – HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA
|53
|Femenino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|205
|CALLAO
|00006218 – HOSPITAL NAC. DANIEL A. CARRION
|37
|Masculino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|206
|CALLAO
|00006219 – HOSPITAL SAN JOSE
|25
|Femenino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|207
|SAN MARTIN
|00006733 – HOSPITAL MOYOBAMBA
|36
|Masculino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|208
|SAN MARTIN
|00006733 – HOSPITAL MOYOBAMBA
|28
|Masculino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|209
|CALLAO
|00008265 – HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED ASISTENCIAL SABOGAL
|27
|Femenino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|210
|CALLAO
|00008265 – HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED ASISTENCIAL SABOGAL
|43
|Femenino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|211
|LIMA
|00008720 – HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS
|44
|Masculino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|212
|LIMA
|00008720 – HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS
|43
|Femenino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|213
|LIMA
|00008720 – HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS
|44
|Femenino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|214
|LIMA
|00009409 – CLINICA RICARDO PALMA
|15
|Femenino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|215
|LIMA
|00009886 – CLINICA SAN BORJA
|39
|Masculino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|216
|LA LIBERTAD
|00010249 – LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL LA LIBERTAD
|22
|Femenino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|217
|LIMA
|00010464 – CLINICA ANGLO AMERICANA
|17
|Femenino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|218
|LIMA
|00010464 – CLINICA ANGLO AMERICANA
|24
|Femenino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|219
|LIMA
|00010743 – ASOCIACION CIVIL NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON
|15
|Femenino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|220
|LIMA
|00012633 – CLINICA JAVIER PRADO
|37
|Masculino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|221
|LIMA
|00018580 – GUILLERMO KAELIN DE LA FUENTE
|37
|Masculino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|222
|LIMA
|00018580 – GUILLERMO KAELIN DE LA FUENTE
|1
|Masculino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|223
|LIMA
|00018580 – GUILLERMO KAELIN DE LA FUENTE
|40
|Femenino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|224
|LIMA
|LDIRISLS – LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD PUBLICA – DIRIS LIMA SUR
|15
|Femenino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|225
|LIMA
|LDIRISLS – LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD PUBLICA – DIRIS LIMA SUR
|25
|Femenino
|NEGATIVO
|07/03/2020
|226
|LIMA
|10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS
|49
|Femenino
|NEGATIVO
|08/03/2020
|227
|LIMA
|10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS
|71
|Masculino
|NEGATIVO
|08/03/2020
|228
|LIMA
|00005903 – CENTRO DE SALUD LA MOLINA
|30
|Masculino
|NEGATIVO
|08/03/2020
|229
|LIMA
|00005904 – CENTRO DE SALUD MUSA
|40
|Femenino
|NEGATIVO
|08/03/2020
|230
|LIMA
|00006206 – HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO
|60
|Masculino
|NEGATIVO
|08/03/2020
|231
|LIMA
|00006207 – HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
|26
|Masculino
|NEGATIVO
|08/03/2020
|232
|LIMA
|00006213 – HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA
|29
|Femenino
|NEGATIVO
|08/03/2020
|233
|CALLAO
|00006249 – C.S. BELLAVISTA PERU COREA
|42
|Femenino
|NEGATIVO
|08/03/2020
|234
|LIMA
|00007633 – HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA
|47
|Femenino
|NEGATIVO
|08/03/2020
|235
|LIMA
|00007634 – HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES
|21
|Femenino
|NEGATIVO
|08/03/2020
|236
|CALLAO
|00008266 – HOSPITAL NAVAL
|35
|Masculino
|NEGATIVO
|08/03/2020
|237
|LIMA
|00009116 – CLINICA SAN FELIPE S.A.
|16
|Femenino
|NEGATIVO
|08/03/2020
|238
|LIMA
|00009116 – CLINICA SAN FELIPE S.A.
|43
|Masculino
|NEGATIVO
|08/03/2020
|239
|LIMA
|00009886 – CLINICA SAN BORJA
|31
|Femenino
|NEGATIVO
|08/03/2020
|240
|LIMA
|00023159 – HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR
|12
|Femenino
|NEGATIVO
|08/03/2020
|241
|LIMA
|LDIRISLS – LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD PUBLICA – DIRIS LIMA SUR
|32
|Femenino
|NEGATIVO
|08/03/2020
|242
|LIMA
|LDIRISLS – LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD PUBLICA – DIRIS LIMA SUR
|31
|Masculino
|NEGATIVO
|08/03/2020
|243
|LIMA
|LDIRISLS – LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD PUBLICA – DIRIS LIMA SUR
|63
|Femenino
|NEGATIVO
|08/03/2020
|244
|LIMA
|LDIRISLS – LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD PUBLICA – DIRIS LIMA SUR
|26
|Masculino
|NEGATIVO
|08/03/2020
|245
|LIMA
|10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS
|43
|Femenino
|NEGATIVO
|08/03/2020
|246
|LIMA
|10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS
|42
|Femenino
|NEGATIVO
|08/03/2020
|247
|LIMA
|10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS
|52
|Masculino
|NEGATIVO
|08/03/2020
|248
|LIMA
|10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS
|33
|Femenino
|NEGATIVO
|08/03/2020
|249
|LIMA
|00005903 – CENTRO DE SALUD LA MOLINA
|9
|Masculino
|NEGATIVO
|08/03/2020
|250
|LIMA
|00005945 – HOSPITAL VITARTE
|64
|Femenino
|NEGATIVO
|08/03/2020
|251
|LIMA
|00005946 – HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE
|22
|Femenino
|NEGATIVO
|08/03/2020
|252
|LIMA
|00005946 – HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE
|52
|Femenino
|NEGATIVO
|08/03/2020
|253
|LIMA
|00005946 – HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE
|38
|Masculino
|NEGATIVO
|08/03/2020
|254
|LIMA
|00005946 – HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE
|26
|Femenino
|NEGATIVO
|08/03/2020
|255
|LIMA
|00005946 – HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE
|4
|Masculino
|NEGATIVO
|08/03/2020
|256
|LIMA
|00005946 – HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE
|38
|Masculino
|NEGATIVO
|08/03/2020
|257
|LIMA
|00005946 – HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE
|8
|Masculino
|NEGATIVO
|08/03/2020
|258
|LIMA
|00005946 – HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE
|29
|Femenino
|NEGATIVO
|08/03/2020
|259
|LIMA
|00005946 – HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE
|30
|Masculino
|NEGATIVO
|08/03/2020
|260
|LIMA
|00005946 – HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE
|36
|Masculino
|NEGATIVO
|08/03/2020
|261
|LIMA
|00005946 – HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE
|31
|Masculino
|NEGATIVO
|08/03/2020
|262
|LIMA
|00006208 – INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL
|19
|Femenino
|NEGATIVO
|08/03/2020
|263
|LIMA
|00008720 – HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS
|56
|Femenino
|NEGATIVO
|08/03/2020
|264
|LIMA
|00009886 – CLINICA SAN BORJA
|31
|Masculino
|NEGATIVO
|08/03/2020
|265
|LIMA
|00009886 – CLINICA SAN BORJA
|32
|Femenino
|NEGATIVO
|08/03/2020
|266
|LIMA
|00017726 – SANNA CENTRO CLINICO LA MOLINA
|37
|Masculino
|NEGATIVO
|08/03/2020
|267
|LIMA
|LDIRISLS – LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD PUBLICA – DIRIS LIMA SUR
|85
|Masculino
|NEGATIVO
|08/03/2020
|268
|LIMA
|00009886 – CLINICA SAN BORJA
|28
|Masculino
|NEGATIVO
|08/03/2020
|269
|LIMA
|00009886 – CLINICA SAN BORJA
|54
|Femenino
|NEGATIVO
|08/03/2020
|270
|CUSCO
|00024173 – OXIGEN MEDICAL NETWORK
|57
|Masculino
|NEGATIVO
|08/03/2020
|271
|CUSCO
|00024173 – OXIGEN MEDICAL NETWORK
|19
|Masculino
|NEGATIVO
|08/03/2020
|272
|LIMA
|00008720 – HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS
|27
|Femenino
|NEGATIVO
|08/03/2020
|273
|CUSCO
|00024173 – OXIGEN MEDICAL NETWORK
|57
|Masculino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|274
|CUSCO
|00024173 – OXIGEN MEDICAL NETWORK
|19
|Masculino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|275
|LIMA
|00006207 – HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
|31
|Masculino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|276
|LIMA
|00008720 – HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS
|27
|Femenino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|277
|LIMA
|00008720 – HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS
|39
|Femenino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|278
|LIMA
|10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS
|69
|Masculino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|279
|LIMA
|10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS
|39
|Femenino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|280
|LIMA
|10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS
|7
|Masculino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|281
|LIMA
|10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS
|3
|Masculino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|282
|LIMA
|10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS
|32
|Femenino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|283
|LIMA
|10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS
|49
|Masculino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|284
|LIMA
|10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS
|46
|Femenino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|285
|LIMA
|10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS
|79
|Masculino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|286
|LIMA
|10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS
|52
|Masculino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|287
|LIMA
|10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS
|76
|Femenino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|288
|LIMA
|10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS
|31
|Femenino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|289
|LIMA
|10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS
|1
|Masculino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|290
|LIMA
|10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS
|35
|Masculino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|291
|LIMA
|10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS
|43
|Masculino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|292
|LIMA
|10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS
|47
|Femenino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|293
|LIMA
|10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS
|46
|Masculino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|294
|LIMA
|10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS
|30
|Femenino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|295
|LIMA
|10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS
|26
|Femenino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|296
|LIMA
|10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS
|17
|Masculino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|297
|CUSCO
|00002289 – HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO
|23
|Masculino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|298
|CUSCO
|00002289 – HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO
|30
|Femenino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|299
|CUSCO
|00002289 – HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO
|70
|Femenino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|300
|LIMA
|00005946 – HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE
|54
|Femenino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|301
|CALLAO
|00006219 – HOSPITAL SAN JOSE
|20
|Masculino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|302
|CALLAO
|00006219 – HOSPITAL SAN JOSE
|28
|Femenino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|303
|LIMA
|00007634 – HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES
|25
|Masculino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|304
|LIMA
|00007634 – HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES
|32
|Masculino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|305
|LIMA
|00007634 – HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES
|33
|Femenino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|306
|LIMA
|00009251 – HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN
|35
|Femenino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|307
|LIMA
|00009251 – HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN
|55
|Femenino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|308
|LIMA
|00009251 – HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN
|23
|Masculino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|309
|LIMA
|00009886 – CLINICA SAN BORJA
|15
|Masculino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|310
|LIMA
|00013591 – HOSPITAL NACIONAL POLICIA NACIONAL DEL PERU GRAL PNP LUIS N. SAENZ.
|21
|Femenino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|311
|LIMA
|00013937 – LABORATORIO DE REFERENCIA LIMA ESTE EN SALUD PUBLICA
|9
|Femenino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|312
|LIMA
|00013937 – LABORATORIO DE REFERENCIA LIMA ESTE EN SALUD PUBLICA
|23
|Femenino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|313
|LIMA
|00013937 – LABORATORIO DE REFERENCIA LIMA ESTE EN SALUD PUBLICA
|48
|Femenino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|314
|TACNA
|00013778 – LABORATORIO DE SALUD PUBLICA TACNA
|21
|Masculino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|315
|LIMA
|00008720 – HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS
|33
|Masculino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|316
|PIURA
|00002091 – C.S SAN JOSE
|51
|Femenino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|317
|LIMA
|00008720 – HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS
|30
|Masculino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|318
|LORETO
|00012854 – CLINICA ADVENTISTA ANA STAHL
|72
|Femenino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|319
|LIMA
|00008720 – HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS
|21
|Femenino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|320
|PIURA
|00010244 – HOSPITAL II JORGE REATEGUI DELGADO
|4
|Femenino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|321
|LIMA
|00013591 – HOSPITAL NACIONAL POLICIA NACIONAL DEL PERU GRAL PNP LUIS N. SAENZ.
|48
|Femenino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|322
|ICA
|00013912 – HOSPITAL FELIX TORREALVA GUTIERREZ
|30
|Femenino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|323
|LIMA
|00019049 – CLÍNICA DELGADO
|33
|Masculino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|324
|LIMA
|00019049 – CLÍNICA DELGADO
|20
|Femenino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|325
|PIURA
|LRRPIURA – LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE PIURA
|25
|Femenino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|326
|PIURA
|LRRPIURA – LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE PIURA
|46
|Femenino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|327
|LIMA
|10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS
|23
|Femenino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|328
|LIMA
|10000R16 – INS ROM-RECEPCIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS
|69
|Masculino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|329
|LIMA
|00006204 – LABORATORIO DE REFERENCIA EN SALUD PUBLICA – DIRIS LIMA CENTRO
|28
|Masculino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|330
|LIMA
|00006204 – LABORATORIO DE REFERENCIA EN SALUD PUBLICA – DIRIS LIMA CENTRO
|61
|Femenino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|331
|LIMA
|00006204 – LABORATORIO DE REFERENCIA EN SALUD PUBLICA – DIRIS LIMA CENTRO
|51
|Femenino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|332
|LIMA
|00006206 – HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO
|46
|Masculino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|333
|LIMA
|00006206 – HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO
|11
|Femenino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|334
|LIMA
|00010743 – ASOCIACION CIVIL NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON
|28
|Masculino
|NEGATIVO
|09/03/2020
|335
|LIMA
|00019049 – CLÍNICA DELGADO
|36
|Femenino
|NEGATIVO
|09/03/2020
Además, recalcó que el Instituto Nacional de Salud del Minsa es la única entidad oficial y autorizada para el procesamiento de las muestras y entrega de resultados en el Perú. Acotó que MINSA es la fuente oficial de información autorizada sobre coronavirus en el país.
Cabe recordar que la tasa de mortalidad de este virus es muy baja: Según OMS, apenas el 3.4% de infectados fallece. Como medidas de prevención se recomienda lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, y evitar el contacto directo con personas con problemas respiratorios.
No olvidar que en caso de presentar dos o más de los siguientes síntomas: fiebre, escalofríos, tos, estornudos, dolor de garganta, malestar intenso, respiración rápida y/o sensación de falta de aire, no se automedique; acuda al establecimiento de salud más cercano.