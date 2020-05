Coronavirus en Perú: Vendedor de frutas venció al Covid-19 y fue dado de alta

Piceno es un padre de familia y paciente diabético que se dedicaba a la venta de frutas en San Juan de Lurigancho hasta que se vio afectado por la Covid-19 e ingresó al Hospital Emergencia Ate Vitarte. Pese a pertenecer al grupo de riesgo del nuevo coronavirus, este hombre de 48 años luchó con todas sus fuerzas y venció la enfermedad.

La doctora Diana Cabanillas, especialista en emergencias y desastres de este hospital, explicó que el paciente ingresó al nosocomio el pasado 20 de abril presentando fiebre, tos seca, insuficiencia respiratoria y dolor estomacal.

“Se le dio un tratamiento basado en máscara con reservorio y cánula binasal para proporcionarle oxigenación, asimismo se le aplicó la técnica de pronación, que consiste en posicionar anatómicamente al paciente boca abajo, puesto que mejora la ventilación respiratoria. Felizmente, evolucionó de manera favorable. Él también puso bastante de su parte para lograr el alta médica. Estamos contentos de haber sido parte de esto”, manifestó.

Durante su permanencia, el paciente contó que mantuvo intacta su fe en Dios. “He orado mucho y él escuchó mis oraciones. Esta enfermedad no es bonita, a cualquier persona le puede dar sin importar su condición social”, expresó este padre de tres hijos y quien perdió una pierna en el pasado.

Asimismo, mencionó que nunca olvidará cuando un personal de limpieza se acercó y lo apoyó. “Recuerdo que una señora me dijo que yo era siervo de Dios, que me acompañaría y oraría conmigo. Me recordó que solo Dios tiene la cura y la solución, así que le pedí que restaure mi salud. Sé que esa oración hizo que saliera adelante”, agregó.

A su salida, Piceno tuvo una cálida despedida y dejó un emotivo mensaje de agradecimiento a los profesionales de la salud: “Doy gracias a Dios y a todos los médicos y enfermeras que arriesgan su vida para darle el tratamiento a estas personas. Sufro de diabetes y en mi condición he sido más vulnerable, pero estuve rodeado de personas que cuidaron de mí cuando más los necesité”, sentenció.