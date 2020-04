Coronavirus en Perú: Se propuso que las ventas en restaurantes no se reactiven hasta diciembre por el covid-19

La presidenta de la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines, (AHORA-Perú) Blanca Chávez, consideró que las ventas en restaurantes no se reactivarían hasta diciembre por el (COVID-19) y que la única opción es el “delivery certificado”.

“Sería recomendable que DIGESA a través de las municipalidades supervisen a los restaurantes en la manipulación de alimentos para el servicio de delivery, y ofrezcan una certificación en salubridad. La realidad es preocupante, existen más de 68 mil establecimientos formales a nivel nacional y el 60% estaría en riesgo de quiebra”, resaltó Chávez.

La empresaria gastronómica, dijo que de levantarse la cuarentena el 26 de abril, será muy difícil que los comensales se animen a ir a los restaurantes por temor a contagiarse por más protocolo que exista en cuanto a salubridad.

Indicó que una alternativa propuesta por los ministerios de Comercio Exterior y Turismo, y de Salud, era que los restaurantes trabajen al 50% de su capacidad para evitar la aglomeración; pero dijo que al parecer esta recomendación no serviría de mucho, debido a que las personas optarán por solo ir a trabajar y regresar a su casa, mientras que otros no irán a los restaurantes por no contar con capacidad económica.

Chávez, señaló que AHORA Perú junto a otros gremios vinculados al sector, enviaron una propuesta al ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vásquez, de Salud, Víctor Zamora, y de la Producción, Rocío Barrios; para que se permita a los restaurantes hacer delivery, pero dichas autoridades de gobierno manifestaron que sería una “locura” por el movimiento de vehículos motorizados en la ciudad.

Sostuvo que en la segunda fase de la cuarentena el presidente Martín Vizcarra, en paralelo debió ponerse en contacto con los ministros de Trabajo y de Salud, para ver la forma de ayudar a los restauradores, y hasta el momento no lo han hecho.

“Mandamos una carta y lo rechazaron, mandamos la segunda carta para que nos permitan ir no más de 5 personas a cocinar a los restaurantes, y que la gente vaya a recoger su comida, o que nosotros hagamos el delivery. Por último, así como hay protocolo en los supermercados para venta de comida, por qué también no nos permiten a nosotros”, acotó.

Recordó que desde el inicio del año las ventas en restaurantes han estado estancadas y se ha tenido que cumplir con las planillas de los trabajadores y el pago a los municipios. “Se viene abril y tenemos que pagar planillas, no hay colchón que aguante. Necesitamos una inyección económica y de tranquilidad, es la única forma de salir adelante, quién va a pagar ahora la quincena de abril a sus trabajadores”, recalcó.

Añadió que esta situación ha sido complicada para todos los empresarios gastronómicos, y que por ejemplo para evitar la pérdida de alimentos en su restaurante “El Rocoto”, ha tenido que regalar 200 kilos de papa y 200 kilos de cebolla.

En cuanto al programa Reactiva Perú, que otorgará a partir de la próxima semana, 30 mil millones de soles en préstamos dirigidos a empresas nacionales, especialmente a las más pequeñas; Chávez dijo que se necesita definir el porcentaje de interés que cobrarán los bancos, y propuso que no sean tres años para pagar la deuda sino cuatro incluyendo un año de gracia.