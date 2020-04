Coronavirus en Perú: Policía compró víveres a anciana que lloraba porque la habían abandonado

Si bien durante este estado de emergencia que vive el país a causa de la crisis del coronavirus, hemos sido testigos de acciones irresponsables y deplorables, también nos hemos tomado con gestos nobles, que nos hacen creer que a base de solidaridad y empatía, podemos tener una mejor sociedad.

Uno de estos gestos sucedió hace algunos días. Un efectivo policial se topó con una adulta mayor, quien lloraba y se quejaba puesto que sus hijas no la ayudaban durante esta complicada situación que atraviesa el país. “A mí me han abandonado. La última de mis hijas me ha sacado dos veces mi plata”, indicó la adulta mayor.

Ante esta dura realidad, el agente del orden decidió hacer un alto a sus labores y socorrer a la anciana. “Yo te voy a invitar, ven. Papel, arroz, leche, harina, pescado. Mírame a mí que yo soy tu hijo, ¿ya? Tranquila, no llores, te he hecho las compras hoy día y te quiero ver así feliz”, dijo el policía, mientras le entregaba víveres a la mujer.

Luego, el efectivo, decidió enviar un potente mensaje a la población. “Sigan apoyando a las personas, hay personas que necesitan más que nosotros. Apoyen, no sean indiferentes, el dinero se fabrica, pero lo que está en el corazón, sale de ti”, aseveró.