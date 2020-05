Coronavirus en Perú: Padre con sobrepeso se recuperó de la Covid-19 y fue dado de alta

Un padre de familia logró vencer la Covid-19. Tenía sobrepeso y factores de riesgo pre-existentes, que lo llevaron a una cama de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Cayetano Heredia por 15 días. Aunque la batalla fue intensa, dijo que superó la enfermedad porque tenía una clara motivación: “ver crecer a mis hijas”.

Ray F. H. es trabajador independiente dedicado a la compra y venta de joyería, y se internó en este nosocomio 24 horas después de ser diagnosticado a través de la prueba de descarte. Presentaba dificultad respiratoria y ser parte del grupo de riesgo a la enfermedad, agudizó su cuadro clínico hasta volverlo crítico. Dos días después, llegó a ocupar una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde se le brindó oxigenoterapia.

“Recé mucho cuando estaba consciente. La idea de ver crecer a mis hijas, me dio la fortaleza para no deprimirme. Gracias a Dios, salí de mi estado crítico el 16 de abril y pasé a una cama de hospitalización para completar mi recuperación. 15 días después, casi al mediodía, salí de alta rumbo a mi hogar, con el ánimo al tope y muy agradecido por las atenciones que me brindaron los doctores del hospital”, manifestó.

Este padre de familia, que estuvo al borde de la muerte, reconoció en todo momento el esfuerzo de los médicos y personal asistencial del hospital. “Su trabajo influyó bastante para que yo me recuperara y ahora pueda estar al lado de mi familia”, refirió.

Hoy, al lado de su esposa, con la que comparte 13 años de convivencia, Ray recomienda población respetar la cuarentena, la distancia social y seguir estrictamente los protocolos de limpieza en el hogar. “Asumir en todo momento una actitud responsable frente a la enfermedad”, puntualizó.