Coronavirus en Perú: Minem impulsa reactivación minera y garantiza el suministro de energía

Durante su presentación en la sesión virtual de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, la ministra de Energía y Minas, Susana Vilca Achata, destacó que el sector está impulsando la reanudación de las actividades y proyectos de la gran minería, contemplados en la primera fase de la reactivación económica, de forma progresiva y cumpliendo con las medidas de prevención y respuesta frente a la COVID-19 dictadas por el Gobierno.

“La reactivación de la gran minería representa más de 68 mil empleos directos, en tanto los proyectos mineros declarados de interés nacional representarán 15 mil trabajos durante su etapa de construcción y 6,000 para su eventual operación, haciendo una inversión conjunta mayor a los US$ 8,200 millones”, señaló.

Respecto a la reactivación de los proyectos eléctricos contemplados en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC), la ministra resaltó que existen tres líneas de transmisión licitadas que representan una inversión de US$ 288 millones, y la central hidroeléctrica en Puno (San Gabán III) cuya ejecución demandará US$ 438 millones de inversión. En el caso de los proyectos de electrificación rural, agregó, se esperan inversiones por alrededor de US$ 100 millones que brindarán trabajo a más de 3,500 personas.

En el sector hidrocarburos, la ministra detalló que se espera la reanudación de 17 proyectos que representan US$ 11 mil millones de inversión, lo que fortalecerán la producción de petróleo y gas, así como la infraestructura para su transporte y procesamiento.

Estado de emergencia

Sobre las medidas emitidas por el Minem durante el estado de emergencia decretado, la ministra informó que se garantizó el suministro de energía eléctrica para los hogares y el suministro de combustibles para todo el país.

Precisó que se puso énfasis en la atención de las familias de menos recursos a las que se le permitió prorratear sus recibos de luz y gas natural hasta por dos años sin intereses. De igual forma, señaló que durante la emergencia el Gobierno autorizó la continuidad de las actividades críticas de la minería en estricto cumplimiento de las medidas de higiene y salud de las personas frente al coronavirus.

Finalmente, indicó que su despacho está presto a atender todas las inquietudes de la Comisión de Energía y Minas y de la población, al resaltar que su gestión fomenta la apertura y la transparencia. “El Perú requiere la unidad y el apoyo de todos para salir adelante tras la emergencia sanitaria”, destacó.