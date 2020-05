Coronavirus en Perú: Minedu evaluará pasar de grado a todos los escolares

El ministro de Educación, Martín Benavides, dio hoy un balance de la estrategia de educación remota “Aprendo en casa”, que fue aplicada en el país frente a la pandemia del coronavirus COVID-19.

En declaraciones a Exitosa, Benavides anunció que el pasar de grado a todos los escolares es una alternativa que está en evaluación. “Nosotros estamos iniciando el año escolar y en ese sentido tenemos que tomar medidas que correspondan con la situación que estamos enfrentando (…) Ahorita estamos más concentrados en brindar buenos contenidos y en que haya buena receptividad”, expresó.

“No estamos con el estrés de la evaluación, eso se verá en su momento, y dentro de todas las posibilidades, una de ellas es esa (pasar de grado)”, añadió.

Enfatizó que, como Ministerio de Educación, “en el momento que corresponda emitiremos un pronunciamiento” sobre la evaluación de los escolares.

“En esta primera etapa, la prioridad que estamos dándole es que la estrategia se asiente, que los estudiantes y sus familias estén en un entorno de normalidad, y eso supone ciertamente que los papás y las mamás estén tranquilos con que sus estudiantes, en la medida que hagan las cosas que le están diciendo que hagan, van a ir avanzando”, manifestó.

Al respecto, sostuvo que “al menos la mitad” de padres de familia no están satisfechos con la estrategia “Aprendo en casa”. “Lo que estamos trabajando es en tratar de ver qué razones son las que los llevan a no estar totalmente satisfechos, y tiene que ver con el hecho de que no están todavía alineados con la posibilidad que una estrategia de educación remota pueda ser también una estrategia efectiva para dar los aprendizajes”, puntualizó.

Asimismo, aseguró que desde su sector “estamos trabajando para que los papás y las mamás estén cada vez más satisfechos con lo que damos”.