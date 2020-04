Coronavirus en Perú: MIMP y Naciones Unidas publican guía para protección y acompañamiento de menores en el hogar

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables junto a Naciones Unidas con el especial apoyo técnico de UNICEF, han publicado la guía: “Yo me quedo en casa y la pasamos bien”, que busca responder a las inquietudes de cómo pasar este tiempo de cuarentena en el hogar y plantea sugerencias para asegurar el derecho de las niñas, niños, adolescentes y sus familias a la salud física y emocional.

La guía brinda orientación sobre lo importante que es conversar sobre lo que está ocurriendo, escucharse entre todos y establecer reglas para cuidarse. El lavado de manos, por ejemplo, es una regla no negociable. El trato amable y el ponerse de acuerdo en horarios y responsabilidades permitirán convivir en orden y armonía.

En este documento también se enfatiza en cómo los adultos deben brindar tranquilidad, sobre todo porque la información que circula causa preocupación y puede generar mucho estrés. Esta es la oportunidad para comentarla con calma y enfatizar que es una situación que va a pasar y que, si bien el coronavirus es fácil de contagiar y puede hacerles más daño a los adultos mayores, también es cierto que, si se protegen todos, están protegiendo a los demás.

Uno de los temas más complejos a los que se enfrentan los niños y niñas es el aburrimiento. La Guía brinda pautas para pasar este tiempo en casa, conversando, haciendo ejercicios, realizando dinámicas y actividades y poniendo horarios para un uso racional de la tecnología.

En el caso de los padres que tienen pequeños menores de cinco años, también existen consejos vinculados a la lactancia materna, al cuidado previo al amamantamiento y al estar alerta no sólo frente a alguna enfermedad sino prestar atención a sus miedos y angustias.

En el caso de los adolescentes, el involucrarlos en las reglas implementadas y cómo cumpliéndolas se ayuda al país es una forma de alentar su solidaridad. Respetar los momentos en los que prefieran estar solos también es otro de los consejos que brinda el documento.

La Guía también recomienda que todas las actividades sean repartidas por igual sin estereotipos de género. De tal forma que independientemente de si son hombres o mujeres, realicen tareas como limpiar, cocinar, reparar muebles o pintar una pared.

Finalmente, no se debe perder de vista que se pueden presentar situaciones de violencia de parte de los miembros de la familia. Esto no es normal, no ayuda, no enseña y no debe ser tolerada. El documento brinda información acerca de dónde llamar si se presentaran casos de esta índole.

Esta guía es de valiosa utilidad para esta etapa en la que padres e hijos deben permanecer en casa, acatando las medidas para frenar esta pandemia. La convivencia pacífica, la tolerancia, el respeto y cómo se organicen cada uno de los integrantes de la familia servirá para afrontar de mejor manera esta época, donde quedarse en casa es un deber.

Descargue la Guía ingresando a este link: https://www.unicef.org/peru/media/7546/file#YoMeQuedoEnCasa%20y%20la%20pasamos%20bien.pdf