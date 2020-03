Coronavirus en Perú: ¿Es necesario que las personas sanas usen mascarillas?

¿Las mascarillas son efectivas para evitar el contagio del coronavirus? Varios posts son virales en redes sociales sobre la mejor forma de usarlas. Sin embargo, no todas son correctas.

La Organización de las Naciones Unidas publicó un post en Instagram explicando cuándo se debe usar correctamente una mascarilla.

La publicación muestra que sólo debes usar el cubreboca si estás estornudando o tosiendo. Además las mascarillas son efectivas si realizas una correcta limpieza de manos.

Además, las personas sanas pueden usar una mascarilla sólo si están cuidado a una persona con sospecha de COVID-19 o si mantienes contacto con ambientes potenciales de contagio (aeropuertos, hospitales, centros comerciales, etc.). Lo último no se dará por el aislamiento social que decretó el presidente Martín Vizcarra.

En conclusión, no es necesario que una persona sana use mascarilla para evitar contagiarse del nuevo coronavirus. Pero sobre todo, es importante que no compres un cubreboca si no las utilizarás. Recuerda que hay vidas en riesgo, y tú puedes ayudar a contrarrestar esta enfermedad.