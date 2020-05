Desde el lunes 18 de mayo, los niños y niñas menores de 14 años – junto con mamá, papá o un cuidador – podrán dar un paseo por máximo 30 minutos y a no más de 500 metros de sus casas. Al respecto, el psicólogo Daniel Yépez, coordinador nacional de Educación de World Vision Perú, destacó que para que esta medida sea beneficiosa, las familias deben conversar con sus hijos e hijas para explicarles las condiciones en que se dará esta salida.

“Se trata de una medida adecuada para reducir el estrés en los niños. Es importante conversar con ellos y explicarles que esta salida les permitirá estar más tranquilos, que se dará 1 vez al día y aclararles que no es para encontrarse, lastimosamente, con otros niños y sus amigos, sino que es para dar un paseo, gritar, saltar y simplemente expresarse”, sostuvo.

Para poner en marcha esta medida, los cuidadores deben tener en cuenta que la salida se dará en el marco de la rutina ya establecida en el hogar, la cual es importante para sostener emocionalmente a los niños. Esta rutina comprende el tiempo para el aprendizaje, para la preparación de las comidas, la limpieza del hogar, el trabajo de los padres, el aseo y principalmente los juegos.

Es importante conversar con los niños y responder sus preguntas con ternura y comprendiendo la expectativa que causará este hecho en ellos. “Deben saber desde antes de salir que no podrán jugar con sus amigos porque implicaría tocar a otras personas y existiría el riesgo de contagio. No es que no hay que tocar por miedo, sino tomarlo como una medida de prevención”, indicó Yépez.

Horarios y realidades

El vocero de World Vision Perú destacó que es importante que las familias acuerden un horario en el que no se concentre mucha cantidad de niños, para que no repitan experiencias de otros países como España, donde se incrementó el porcentaje de niños contagiados con el COVID-19.

Y aunque el Ministerio de Salud ya ha dado algunas pautas sobre cómo realizar estas salidas, agregó que es necesario precisar las condiciones para la zona rural. “No es lo mismo esta medida para los niños de la zona urbana que para los niños de la zona rural, donde los niños están en el campo y al aire libre. Aquí recomendamos que puedan seguir con las actividades que tienen en casa y evitar el contacto social con los vecinos de los alrededores, por ejemplo”, finalizó.

A tener en cuenta

Los padres y cuidadores deben tener claro que no se trata de hacer una salida familiar, sino que es una medida en la que debe salir sólo uno de los progenitores con un solo hijo por vez y que no deben pasarse por alto las medidas de higiene ya dispuestas para evitar el contagio.