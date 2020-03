Coronavirus en Perú: 800 mil independientes serán beneficiados con el bono de 380 soles

El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció en plena conferencia de prensa que el bono de 380 soles será entregado a 800 mil trabajadores independiente durante el Estado de Emergencia decretado por el Gobierno ante el avance del coronavirus, el cual es extendido hasta el 12 de abril.

Asimismo, la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Maria Antonieta Alva, indicó: “Nosotros éramos conscientes que esta medida de la cuarentena iba a tener impactos muy concretos en hogares vulnerables y lo que quisimos era rápidamente reaccionar”, mencionó en un medio local.

Por otro lado, la ministra Alva se refirió sobre las denuncias de errores con beneficiarios, en el cual se encontró cuatro problemas: como personas fallecidas que pertenecen al padrón, el no ser pobre y haber recibido el bono, no tener la ubicación del DNI y que el bono no haya llegado a todos los pobres.

Es por ello, que en esta nueva ampliación se verificará en que el bono llegué a más familias vulnerables para abastecerse durante la cuarentena: “Vamos a tratar de captar en esta nueva ampliación a esas personas independientes”, finalizó la ministra.