Coronavirus en Perú: 8 regiones no presentan fallecidos por COVID-19

No todo son malas noticias. Al menos 8 regiones de nuestro país no registran fallecidos por Covid-19, según informó el Ministerio de Salud. Departamentos como Huánuco, Madre de Dios, Amazonas, Apurímac, Tacna, Moquegua, Ayacucho y Puno no han presentados víctimas mortales en medio de la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, las regiones que sí presentan muertes son: Lima (274), Lambayeque (97), Piura (45), Callao (39), Áncash (26), Loreto (23), La Libertad (17), Tumbes (10), Arequipa (8) e Ica (6). Del mismo modo, al menos 7 regiones presentan entre 3 a 1, los decesos por coronavirus (covid-19).

El Minsa confirmó que los casos positivos de Covid-19 ascendieron a 19 mil 250 contagiados. De todos estos infectados, solo hay 2 434 hospitalizados, mientras que 7 027 ya se encuentran con alta médica.

Estas cifras elevadas hacen que el Perú se convierta en el segundo país con más infectados en Latinoamérica, luego de Brasil que posee 45 mil 757 casos positivos por covid-19 y 3 mil muertes.