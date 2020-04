Coronavirus en Estados Unidos: falleció bebé de apenas 6 semanas de nacido

Luego de que se declarara a Estados Unidos como el nuevo epicentro del coronavirus debido a la cantidad de casos que registra, este miércoles, se reportó la muerte de un bebé de seis semanas debido al covid-19, por lo que trajo desconcierto entre los especialistas.

El caso fue confirmado por el gobernador de Connecticut, Ned Lamont. “Es con una tristeza que me rompe el corazón que podemos confirmar hoy (por el miércoles) la primera fatalidad pediátrica en Connecticut ligada a la covid-19″, escribió el mandatario en sus redes sociales.

“Un bebé de seis semanas del área de Hartford fue trasladado inconsciente a un hospital a fines de la semana pasada y no pudo ser reanimado”, añadió.

Cabe indicar que se trataría de la muerte de un segundo bebé, ya que en una conferencia de prensa el gobernador JB Pritzker informó el sábado pasado que un niño de un año fallecido en Chicago había dado positivo al covid-19.

“Nunca antes hubo una muerte asociada con COVID-19 de un bebé”, señaló Pritzker, sin embargo, aseguró que se realizarían las investigaciones necesarias.

En distintos estudios se ha remarcado que los más vulnerables a esta enfermedad son fundamentalmente los adultos mayores y aquellos que con afecciones subyacentes, sin embargo, la OMS recomendó a los jóvenes no fiarse porque nadie está libre de contagiarse de este virus.

It is with heartbreaking sadness today that we can confirm the first pediatric fatality in Connecticut linked to #COVID19. A 6-week-old newborn from the Hartford area was brought unresponsive to a hospital late last week and could not be revived. (1/3)

— Governor Ned Lamont (@GovNedLamont) April 1, 2020