Coronavirus en Brasil: se suspende el torneo de fútbol ante propagación del Covid-19

A pesar de que fueron uno de los primero países en confirmar presencia de coronavirus en Sudamérica, recién este domingo Brasil decidió suspender las competiciones nacionales que están bajo su coordinación como media de prevención para evitar la propagación de COVID-19 en el país.

“Conocemos y asumimos la responsabilidad del fútbol en la lucha contra la expansión de COVID-19 en Brasil”, expresó Rogério Caboclo, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol.

Ante esta medida, la Copa de Brasil que viene disputándose actualmente, los campeonatos femeninos brasileños A1 y A2, Campeonato Sub-17 brasileño y Copa de Brasil Sub-20. “En relación con los campeonatos estatales, las Federaciones Estatales de Fútbol, entidades organizadoras, tomarán decisiones específicas para cada competencia, respetando su autonomía local”, aclaró la CBF.

Uniremos esfuerzos para que el país y el deporte superen el gran desafío en relación con la pandemia, con la esperanza de que, lo antes posible, podamos volver a la normalidad”, finaliza el comunicado.

