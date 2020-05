Coronavirus: Consejos para recibir tu delivery en la cuarentena

El delivery ha sido la tendencia en las redes sociales y ha acaparado las noticias los días anteriores. La gente por fin podía pedir su rico pollo a la brasa después de mucho tiempo en Perú o tal vez alguna pizza o hamburguesa de su cadena preferida. No obstante, esto debe significar que mayor protección a la hora de recibir estos alimentos en la puerta de nuestras casas.

Desde los supermercados más grandes del país, hasta las tiendas más pequeñas de los distritos, están empezando a implementar estos servicios. El objetivo – en el plano- es que las personas no tengan que salir de su casa y así evitar contagiarse del virus.

Pero, es importante recordar que no existe un estudio que compruebe o dé algún indicio de que el coronavirus se pueda transmitir través de la comida, sin embargo, esto no es sinónimo de que no debamos tener precauciones con los envases, paquetes, tapers, etc. Ya que, si fue manipulado por una persona infectada, terminarás contagiado luego de recibir los recipientes en donde vino el pedido.

Por todo lo mencionado, en la siguiente nota, te presentaremos algunos consejos para tener en cuenta, al momento de pedir un delivery y así minimizar las posibilidades de contagio.

Contacto cero

Recordemos las palabras mágicas “distanciamiento social”, el cual debemos mantener en todo momento. Es recomendable que evites cualquier tipo contacto con el repartidor. Para lograr este propósito y poder recibir tu pedido, los expertos sugieren como solución el colocar una caja en la puerta de la casa, en la cual pueda ser depositado el pedido, evitando el contacto del producto con el suelo y evitando el acercamiento entre el cliente y el repartidor. De esta manera, evitaremos el riesgo de contagio tanto para ti, como para la persona que está haciendo la entrega de tu pedido.

Usa los implementos de protección

En caso sea inevitable la interacción con el repartidor por la necesidad de firmar algún documento; es indispensable que tanto tú, como el personal del delivery, usen adecuadamente sus implementos de protección, tales como mascarilla y guantes. Para la firma, procura usar un lapicero que tengas en casa en vez del lapicero del repartidor y mantén una distancia de dos metros en todo momento. Al finalizar con la entrega, no olvides desechar los guantes usados y lavarte las manos.

3. Desinfecta el pedido

En primer lugar, se recomienda depositar en la basura y dejar fuera de casa el recipiente en donde haya venido almacenado el pedido y solo hacer ingresar los productos que sean de necesidad. Luego de haber hecho esto, sería ideal retirar los productos de los envases en los cuales fueron entregados y desecharlos cuidadosamente; en caso esto no sea posible, encárgate de desinfectarlos adecuadamente antes de guardarlos. La combinación de dos cucharadas de lejía por un litro de agua es la fórmula ideal para este propósito. Tan solo deberás ponerlo en un atomizador, échalo en un pañito y pasarlo por los productos.

Recuerda que es imposible evitar al 100% el contagio del coronavirus, pero siendo precavidos disminuiremos las posibilidades de manera significativa.