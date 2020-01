Cornejo asegura que no entregarán licencia al proyecto minero

El presidente de la Junta de Usuarios del Valle del Tambo, Luis Cornejo, aseguró que la comunidad de la que es parte no aceptará ni otorgará licencia alguna a la empresa minera Southern en torno a una posible ejecución del proyecto Tía María.

“Nunca vamos a dar la licencia al proyecto minero Tía María. El presidente Martín Vizcarra ha entendido que el proyecto no va y no se tiene que dar una licencia a algo que jamás daremos ni avalaremos. La gente del Valle del Tambo cuida y conserva su naturaleza, por eso no aceptaremos nunca una licencia”, manifestó el dirigente en entrevista con el programa ‘Hablemos claro’ de Exitosa.