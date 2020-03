Copa Libertadores: Alianza Lima se quiere lavar la cara ante Racing

El partido es muy complicado, pero habrá que levantar cabeza. No queda de otra. Alianza visitará hoy, a las 7 p.m., a Racing en Avellaneda. Se espera que la salida del técnico Pablo Bengoechea y el mal momento que vive el equipo no se vea reflejado en el campo.

‘Chicho’ Salas , quien será apoyado por Jaime Duarte, dirigirá interinamente al equipo esta noche. No ha tenido mucho tiempo de trabajo, por lo que se cree que no hará muchas variantes en relación al once que jugó ante Universitario. Ojo que Alianza perdió 1-0 en su debut ante Nacional de Montevideo en Matute.

Los locales, por su parte, quieren afianzarse en el primer lugar, ya que vienen de ganarle 2-1 a Estudiantes de Merida en Venezuela.

Sigue la búsqueda

Mientras el equipo afronta su partido copero, la directiva continúa con su labor de buscar al reemplazante de Bengoechea. Víctor Marulanda, director deportivo, señaló que espera que todo se defina pronto. “Desde el momento que Pablo dijo que no continuaba, activamos el trabajo de selección y captación del entrenador. Hemos conversado con alguno de ellos y queremos dejar el tema listo esta semana”, señaló.