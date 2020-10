Cooperativa se ‘esfuma’ con dinero de miles de ahorristas en Huancayo

Una asociación cristiana – en Huancayo – tiene 2015 ahorristas, donde muchas personas emprendedoras tuvieron la oportunidad de hacer crecer sus negocios. A la misma vez, confiaron en una cooperativa. Entonces, el año pasado con lágrimas en los ojos se organizaron para exigir que se les devuelva su dinero.



“Nosotros éramos aportantes. Ahora las puertas de todas las agencias (de la cooperativa) están cerradas. Nos encontramos razón de las señoras Karina y Zoraida. Acá hay 180 mil soles, 240 mil, son sumas fuertes. Por esto, no vamos a descansar hasta recuperar nuestro dinero”, enfatizó Daniel Quispe, uno de los ahorristas.

La denuncia colectiva insiste – ante nuestras cámaras – en que esta cooperativa – similar a una AFP u ONP – se ha ‘esfumado’. Por lo tanto, exigieron a los autoridades atender este pedido social. Más aún en medio de la pandemia de la covid-19, en una crisis sin precedentes.

◼ Cooperativa

Desde sus inicios, esta cooperativa – de nombre SHEFA – había comenzado a crecer de forma acelerada, teniendo varias sedes. No solo en la región Junín, sino también en Pasco y Huánuco.

“Ahora, desaparecen. No contestan. ¿Cómo me encuentro yo? Quiero que me devuelvan mi dinero. He adquirido (este dinero) durante 8 años trabajando en la mina. Es un fraude total“, denunció el ahorrista Clemente Bonifacio.

Por otro lado, el ahorrista Cipriano Solís expresó – a Exitosa – su indignación pues depositó los ahorros de toda su vida. “60 mil soles. Es toda mi jubilación. He confiado en esa maldita cooperativa”, manifestó.

Karina Álvarez era su máxima representante y responsable de la cooperativa. Sin embargo, por arte de magia no da la cara a miles de sus ahorristas. Desde entonces, ellos se encuentran en pie de lucha esperando el retorno de su dinero.

