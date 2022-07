Conveagro sobre reunión con ministro de Agricultura: “No generó confianza”

En entrevista con Exitosa, el presidente de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), Clímaco Cárdenas, habló sobre la reunión que sostuvo, junto a diversos representantes de los gremios agrarios, con el ministro de Agricultura, Andrés Alencastre, indicando que “no les generó confianza” sus propuestas.

Durante el diálogo con Nicolás Lucar, en el programa ‘Hablemos Claro’, el representante del foro apuntó a que la junta con el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) para analizar el plan de emergencia y reactivación del sector agrario generó más inseguridades a los miembros gremiales sobre una pronta solución ante la falta de fertilizante.

“Se supone que la gente que llega, que son nuestros funcionarios, tienen que solucionar este tipo de problemas. Nosotros hemos tenido una reunión con el ministro Alencastre el viernes de la semana pasada, y en lugar de generar confianza, lamentablemente ha generado más sinsabores”, sostuvo.

Cárdenas también dijo que diversos productores alegan no entender el por qué se está dejando pasar por tanto tiempo el hallazgo de una solución solvente ante el escasez de abono, incluso llegando a cuestionar si existe alguna clase de encono hacia el sector por parte de las autoridades.

“Principalmente en los gremios productivos, como los de arroz, no comprenden por qué hay tanto desinterés. No sabemos si hay algún tipo de maldad en el Estado por no solucionar un problema cantado”, manifestó.

Asimismo, el presidente de Conveagro criticó el papel del Ejecutivo señalando su mala gestión e indicando que no poseen una actitud gerencial correcta como para identificar y solucionar problemas que vienen siendo recurrentes, y los cuales vienen siendo solicitados de resoluciones desde hace mucho.

“Hay algo que tiene que ponerse en el chip el Gobierno, la verdad no sé que discutan en la reunión de Consejo de Ministros, pero creo que son demasiado burócratas. Verdaderamente, el ‘Gobierno del pueblo’ no es gestor, no es ejecutivo, no es gerencial”, añadió.

Finalmente, Cárdenas se dirigió al presidente Castillo, indicando que, en la próxima celebración de las fiestas patrias peruanas, no “pierda el tiempo” en su presentación ante el Congreso de la República, sino que agilice la entrega de la urea para no perjudicar más a las producciones agrarias en el país que lo necesitan con urgencia.

“Se necesita ayudar a los agricultores para el mes de julio y agosto, en donde claramente no va a haber fertilizantes. Si esto verdaderamente fuera una prioridad para el Gobierno, el propio presidente de la República debiese ese 28 de julio, en lugar de perder el tiempo en el Congreso, que no genera ninguna norma positiva para la agricultura tampoco, debería estar entregando la urea”, señaló.

