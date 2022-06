Conveagro sobre nuevo titular del Midagri: “Tiene que ser un productor de alimentos”

En entrevista con Exitosa, el presidente de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), Clímaco Cárdenas, detalló este lunes el perfil que debe cumplir el nuevo titular del Ministerio de Desarrollo Agrario (Midagri), luego que el presidente Pedro Castillo aceptara la renuncia del cuestionado Javier Arce a dicha cartera.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, Cárdenas emplazó de manera pública al jefe de Estado a que “enmiende y cambie” las cuestionadas designaciones en su Gobierno, asegurando que “nadie es perfecto y podemos errar” pero “es más importante remediar estos errores”.

“Desde la mirada de la agricultura familiar, que le da de comer al Perú, lo que necesitamos, en primer lugar, es una persona honesta y sin cuestionamientos. El segundo requisito, sine qua non para nosotros, tiene que ser un producto o productora, con capacidad y formación, pero [no sirve] si llega una persona que no sabe lo que implica producir alimentos, y generar trabajo, economía, desarrollo y bienestar, y que tiene una mirada de la producción nacional”, declaró en nuestro medio.

Indicó que el Perú es un país atípico por albergar a pequeños agricultores en regiones tan diferentes como lo son la costa, sierra y selva, por lo que, según detalló, se requiere de un funcionario que “tenga una mirada de lo nacional e internacional” a fin de dar una solución definitiva a la crisis alimentaria que atraviesa el mundo.

A raíz de ello, el titular de Conveagro consideró que Castillo no reconoce la importancia del sector. Sin embargo, se mostró abierto a una eventual convocatoria del Poder Ejecutivo para debatir acerca de quién debe ser el próximo ministro de Agricultura y Riego.

“Nosotros nunca nos hemos negado a la posibilidad de sentarnos a discutir, proponer y generar condiciones de desarrollo a un sector que, como todo el país reconoce, necesita apoyo para poder asegurar el alimento del mañana. Y en ello es claro en el análisis de nuestras organizaciones que no se puede seguir cometiendo estos errores”, enfatizó.

“Yo quiero pensar todavía que son errores del presidente, seguramente influenciados, pero este tipo de personajes que nos ha terminado colocando no reconoce la importancia o el compromiso del presidente con nuestro sector“, puntualizó en Exitosa.

