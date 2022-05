Conveagro pide al presidente Castillo rectificarse tras decir que la crisis alimentaria solo afectará a los ociosos

En entrevista con Exitosa, el presidente de la Convención del Agro Peruano (Conveagro), Clímaco Cárdenas, pidió este lunes al presidente de la República, Pedro Castillo, rectificarse tras decir que la crisis alimentaria solo afectará a los ociosos.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el titular de Conveagro también instó a Castillo Terrones disculparse con el agro nacional debido a que sus afirmaciones no contribuyen a la búsqueda de solucionar la problemática por la que atraviesa el sector.

“Entonces, en el Perú estamos en el país de las maravillas. Creo que el presidente tiene que rectificar y una vez más, pedir disculpas porque verdaderamente lo que dice no edifica, no construye, en la búsqueda de ayudar. El trabajo del presidente y de su Consejo de Ministros es resolver este tipo de problemas”, declaró en nuestro medio.

En esa línea, Cárdenas calificó de “infelices” las palabras del jefe de Estado, asegurando que una eventual hambruna en el país no afectará a las autoridades sino a la población más vulnerable.

“Verdaderamente son palabras infelices y quiero concluir con algo: qué diferente es la mirada justamente de ese hombre o mujer que ve que no le alcanza dinero para poder mantener a su familia o para darle de comer, claro, como nosotros no vivimos de la teta del Estado, ni tampoco tenemos asegurado el sueldo el fin de mes, no es fácil”, manifestó.

“Es distinto enfrentar esta realidad, no solamente está afectando al país. Brasil, eminentemente agrícola y desarrollado, está enfrentado incrementos de hasta 37% de inseguridad alimentaria“, agregó.

Asimismo, dijo que el mandatario “no reconoce en qué país estamos” al no tener en cuenta la existencia de programas sociales, tales como Qaliwarma, Vaso de Leche, entre otros, los cuales ofrecen una ración diaria de alimentos a las personas que tienen inseguridad alimentaria.

“No reconoce que tenemos programas sociales que terminan ayudando a las poblaciones vulnerables, no porque sean ociosas, aquí tenemos una palabra que se llama extrema pobreza que habita en los diferentes países del mundo y en el Perú implica que tendrán dificultad para poder pagar los alimentos, que están encareciendo todas las semanas, y no por ello el hombre y mujer que se saca la mugre vendiendo sus emolientes, o cualquier tipo de actividad informal, va a decir que son ociosos“, puntualizó en Exitosa.

Polémica frase

Este domingo, el presidente Pedro Castillo se pronunció acerca del anuncio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la crisis alimentaria que afrontarán diversos países, tras la invasión de Rusia a Ucrania. El mandatario aseguró que el país está a “salvo”, debido a que los peruanos son “trabajadores”.

“Hoy la hambruna les va a dar solamente a los que no trabajan, a los ociosos. Y como somos un pueblo trabajador yo creo que vamos a ganarle a la hambruna”, expuso el jefe de Estado, Castillo Terrones, desde el distrito de Huaura, tras entregar guano a las comunidades agrícolas para mitigar los impactos de la escasez de fertilizantes.



