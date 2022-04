Controladores aéreos acusan a Corpac de persecución tras la breve huelga de Semana Santa

En entrevista con Exitosa, el secretario general del Sindicato Unificado de Controladores de Tránsito Aéreo del Perú (SUCTA), Víctor Zavaleta, acusó a la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) de persecución tras la breve huelga que acató su gremio el pasado 14 de abril en pleno inicio de Semana Santa.

“Si bien es cierto la huelga fue por un tema laboral, ahora estamos abarcando todo debido a que hay una persecución después de la huelga. Habíamos llegado ya a un acuerdo pero después ha habido una persecución de parte de la administración de Corpac”, declaró en nuestro medio.

Zavaleta explicó que la empresa estatal, a modo de represalia, “está buscando la manera” de denunciar a aquellos controladores aéreos que se plegaron a la referida paralización. Incluso, a los que no forman parte de un sindicato y cuentan con una amplía experiencia en puestos de coordinación y supervisión.

“A los controladores aéreos que se plegaron a la huelga están buscando la manera de denunciarlos. Han empezado a retirar a personal que no tiene que ver que sea sindicalizado o no, pero que tiene mucha experiencia en puestos de coordinación y supervisión, y los están sacando por haberse plegado a la huelga. No les interesa la seguridad”, manifestó.

Aunque reconoció que están evaluando llevar a cabo otra huelga, el secretario general del SUCTA dijo que aguardan el llamado del presidente Pedro Castillo para dar una solución a este problema antes de que sea demasiado tarde.

“Acá no hay tintes políticos, sino el tema es seguridad operacional […]. Estamos agotando todas las vías de diálogo para que se solucione este problema y que los responsables paguen por lo que ha pasado“, puntualizó en Exitosa.

