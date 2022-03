Arequipa: Contraloría confirma manejo irregular de sangre en Goyeneche

La Contraloría General de la República confirmó que entre los años 2020 y 2021 hubo un manejo irregular en el traslado de unidades de sangre y hemoderivados del Banco de Sangre del hospital Goyeneche en el que participaron algunos servidores de salud, pero además personas extrañas de la entidad.

También puedes leer: Paga S/ 5.500 para que le escriban discursos y por entrenarla para responder a prensa

El informe refiere que el llamado “nosocomio de los pobres” transfirió hemoderivados de sangre (paquetes globulares, concentrados plaquetarios, plasma fresco) a las clínicas Sanna, San Juan de Dios, Santa María y EsSalud de Juliaca, pese a no tener convenio para la provisión de componentes sanguíneos por no tener autorización sanitaria para hacerlo.

Según el mismo documento, el traslado de sangre de manera irregular fue solicitado por los médicos Leonardo Chirinos Ramos (Exgerente regional de Salud); Miluska Candia Medina y Luis Vizcarra Zegarra, en favor de al menos 11 pacientes que no se atendieron jamás en el nosocomio.

Asimismo, se determinó que la sangre y hemoderivados fueron retirados del Banco de Sangre por personas ajenas al nosocomio y estos fueron identificados como los ciudadanos Ángel Benavente Ruelas, José Canaza Manrique y Miluska Medina Estrada.

Finalmente se advirtió que existe un inadecuado registro del libro de transfusiones del hospital.

Cabe recordar que días atrás, Exitosa reveló que la secretaría de Procedimientos Administrativos Disciplinarios (PAD) que también evaluó el tema, recomendó solo 15 días de suspensión para Chirinos y Candia Medina.

MÁS EN EXITOSA