¡Contigo Perú! Selección peruana buscará hoy un triunfo ante Paraguay

Llegó la hora de la verdad. La Selección Peruana buscará imponerse a Paraguay está noche para obtener el último boleto en Sudamérica en las Eliminatorias Qatar 2022. Un quinto lugar final que también anhelan Colombia y Chile, equipos que aún sueñan con clasificar a la cita mundialista.

Este encuentro que se juega en el Estadio Nacional comienza a las 6:30 p.m. Con 21 puntos y quinto en la tabla del certamen, la Bicolor parte como favorito para obtener el triunfo como local ante los ‘guaraníes’ y con eso obtener medio pasaje mundialista, teniendo que enfrentar a un rival asiático en el próximo mes de junio, del ganador de Australia y Arabia Saudita.

No obstante, de no conseguir un triunfo y de dar cuenta que el resultado final sea un empate, Perú deberá esperar que Colombia (20) no derrote de visitante a Venezuela, y que Chile (19) no haga su tarea frente a Uruguay en Santiago.

La selección entrenó ayer en el Estadio Nacional y tras la baja, por lesión, de André Carrillo, el técnico Ricardo Gareca probó con Pedro Gallese en el arco; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco Trauco en defensa.

En la volante ubicó a Sergio Peña, Renato Tapia y Yoshimar Yotún, mientras que su tridente más adelantado fue Christian Cueva, Edison Flores y Gianluca Lapadula como punta.

Por otro lado, André Carrillo agradeció las muestras de afecto tras su esguince en la rodilla izquierda. Aseguró que retornará mucho más motivado. “Gracias por los mensajes y el amor. volveré más fuerte”, publicó el futbolista del Al Hilal en su cuenta Instagram. Entre las respuestas, destacó el comentario de Gianluca Lapadula: “Te extraño mi hermano, pronta recuperación”.

El rival

El jugador de Paraguay, Ángel Romero, confirmó que el equipo albirrojo se está preparando de la mejor manera para sacar un resultado positivo en Lima. De esta manera, buscan cerrar de gran manera la participación en las Eliminatorias.

“Hay que seguir y tratar de terminar bien este certamen. Debemos integrar a los más jóvenes, son muy buenos y hay que ayudarlos”, sostuvo el atacante.