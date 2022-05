Constitucionalistas aseguran que la investigación está justificada

Dos abogados constitucionalistas, con amplia trayectoria, como lo son Aníbal Quiroga y Natale Amprimo, desestimaron la versión de Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, quien aseguró que la decisión del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, de abrirle una investigación a su patrocinado por organización criminal es una “clara violación a la Constitución”.

En consideración de Quiroga, existe una apreciación errónea por parte del defensor judicial del mandatario. “Hay una previsión en la Constitución que establece que el presidente no puede ser acusado, investigado e imputado fuera de los cuatro delitos que dice el artículo 117, pero esas son en situaciones normales, cuando una presidencia tiene que ser protegida de la denuncia maliciosa o política, lo cual no es el presente caso, donde se presume una organización mafiosa para capturar el poder”, dijo.

En ese sentido, dijo que la investigación está justificada, pues hay hechos, evidencias y testimonios objetivos, anudado a que el exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, que se le encontró 20 mil dólares en su oficina.

“Todo indica que es coima. Todos esos son elementos indiciarios que justifican largamente la investigación y que supera la posición tradicional del artículo 117, que no es un manto de impunidad para que el presidente haga y deshaga”, puntualizó.

En tanto, Amprimo dijo que “la Constitución no promueve la impunidad. Lo que establece es que no se puede acusar. Hay una interpretación errónea por parte de su abogado, pues no se le está afectando ningún derecho”, aseguró.

