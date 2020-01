Consejos para evitar molestias durante tu tratamiento de ortodoncia

Evita las molestias

Es posible que durante los primeros días sientas molestias e incluso dolor.

La buena noticia es que ambas sensaciones son pasajeras y que, aunque al principio te pueda parecer que no te vas a acostumbrar a la ortodoncia, puedes estar seguro de que lo harás, ya que todos los pacientes lo hacen.

Cuando llevas brackets, puedes experimentar sensibilidad en los dientes o que te aparezcan llagas en la boca(mejillas, lengua, labios o encías.). En ambos casos, las molestias o el dolor desaparecen a los pocos días.

Sin embargo, si tienes sensibilidad dental puedes consultar con tu dentista, médico o farmacéutico la posibilidad de tomar medicación analgésica o ceras, lo que hacen este tipo de productos es proteger la zona de las rozaduras.

Sé exhaustivo con tu higiene

Uno de los consejos más importantes que te podemos dar es que seas cuidadoso con la higiene y la limpieza, tanto de tus dientes como del aparato que llevas.

Aunque en cualquier caso se debe seguir una buena rutina de cepillado, en el caso de los brackets es aún más importante.

Si lo normal para una persona que no lleva ortodoncia es cepillarse los dientes durante dos minutos, un portador de brackets debe hacerlo durante un periodo de tres a cinco minutos.

Esto se debe a que los propios brackets favorecen la acumulación de restos de comida entre ellos y dificultan, asimismo, la limpieza de los dientes.

Una vez dicho esto, te recomendamos que utilices un cepillo manual especial para ortodoncia o un cepillo eléctrico. Y que, además, incorpores a tu rutina de higiene un irrigador bucal.

Vigila tu alimentación

Evitar el consumo de alimentos muy duros o pegajosos, que favorecen que el brackets se despegue o se rompa.

Algunos ejemplos de estas comidas son:

Frutos secos

Galletas

Garbanzos tostados

Manzanas comidos a mordiscos

Determinados chocolates o turrones

Usa los elásticos como te han enseñado

Tu caso puede requerir el usos de elásticos intermaxilares. En algunos tratamientos, es necesario el uso de estas gomas para corregir la oclusión o mordida de los dientes.

Es importante que sigas sus instrucciones a la hora de llevarlos y que conserves todos los que te den, ya que no se venden en farmacias.

Igualmente, sigue las indicaciones de tu ortodoncista.

Respeta las revisiones pautadas

En los tratamientos de brackets las revisiones se pautan cada 4 ó 6 semanas. El motivo principal de estas citas es el de cambiar las elastic y/o el arco.

De esta manera, el aparato ejerce la presión necesaria para realizar los movimientos adecuados en los dientes.

El que no se acuda a las revisiones planificadas por tu ortodoncista es porque el no hacerlo provoca retrasos en el tratamiento, o que durante éste no se ejecuten los movimientos correctamente.

Valora la importancia de las urgencias

Durante un tratamiento de ortodoncia, todas las urgencias son relativas. Sin embargo, hay determinados tratamientos que ocasionan mayor número de visitas inesperadas al dentista.

En este caso, lo más frecuente es que las urgencias se produzcan porque el arco se clava en el interior de la mejilla, en la parte posterior de la boca.

Si esto te pasa, es mejor llamar a la consulta del ortodoncista para explicar lo que te ha pasado y que te ofrezca una cita. En dicha cita, lo que hará será cortar el arco.

Otra de los motivos más frecuentes de urgencia es que un bracket se despegue o se caiga. En estos casos, el podrá esperar a la siguiente cita. En ella, el ortodoncista le colocará un nuevo bracket.

Uso de retenedores

La última indicación es para cuando te hayan quitado el aparato: usa retenedores. Si no lo haces, tus dientes se moverán.

Y es que, una vez que te han quitado los brackets o las férulas comienza la retención, una de las fases más importantes de cualquier tratamiento de ortodoncia.

Esto se debe a que si no se utilizan correctamente los retenedores, los dientes volverán a la posición que tenían antes de comenzar el tratamiento. lleva los retenedores el tiempo establecido por tu ortodoncista.

Y, además de seguir las indicaciones relativas a su tiempo de uso, te recomendamos una última cosa: cuida los retenedores para que te duren el mayor tiempo posible. Si no lo haces, se podrán perder o romper y, en muchos casos, tendrás que abonar su importe.

Espero que después de este artículo tengas claro los consejos o cuidados que tienes que seguir durante -y después- de tu tratamiento de ortodoncia.

De todas formas, si tienes alguna duda más sobre las recomendaciones que damos a nuestros pacientes, te animamos a ponerte en contacto con nosotros. Te recomienda Carla Jiménez de Apple Dent.