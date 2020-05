Consejos de limpieza para mantener el Covid-19 alejado de la casa

El coronavirus (Covid-19) ha hecho que todo el planeta cambia por completo en los hábitos del día a día con una rapidez impresionante. Hay que saber que casi 4 millones de personas se han contagiado de esta enfermedad y hasta llegó a costarle la vida a 250 mil personas en todo el mundo. Por eso las rutinas son ahora diferentes, y la higiene es algo fundamental.

Los científicos han descubierto que el covid-19 se transmite “por contacto directo con las pequeñas gotas respiratorias de las personas infectadas (al toser o estornudar) y al tocar las superficies que se han contaminado con el virus”, según explica Unicef. También que puede sobrevivir en las superficies, pero lo más importante es que se puede eliminar por medio de un desinfectante sencillo.

Aunque muchas personas aún no tienen claro qué cosas deben hacer y cuáles son aquéllas que no pueden realizar. En la siguiente nota, hemos recogido los consejos de limpieza que brinda Unicef para mantener al coronavirus lejos de nuestra casa.

Limpieza e higiene personal

Unicef, acrónimo de Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, incide como todos los expertos sanitarios en la importancia de la higiene personal: por eso, el lavado de manos es lo más importante y para realizarlo completamente nos dan un truco: lavarse con agua y jabón durante al menos 30 segundos.

Pero además del lavado de manos, que es lo más importante, no debemos olvidar otros métodos de higiene como mantener la distancia social (al menos un metro y preferiblemente dos), no tocarnos la cara, llevemos o no guantes, y no cubrirnos la cara con las manos al estornudar, sino que debemos hacerlo con el brazo, el codo o, si puede ser, un pañuelo de papel que desecharemos inmediatamente.

Limpieza al volver a casa

Pero cuando salimos a la calle, ya sea al trabajo, a la compra o a pasear al perro, corremos el riesgo de tocar alguna superficie que pueda estar contaminada. Para eliminar cualquier riesgo de contagio del covid-19, hay que llevar a cabo una serie de prácticas nada más llegar a casa que nos garanticen que el virus no penetra en nuestro hogar.

Para ello, es imprescindible preparar una pequeña cesta donde dejar los aparatos que utilizamos fuera de casa como las llaves, la cartera o el móvil. Después, usaremos toallitas con un mínimo del 70 por ciento de alcohol para limpiar la superficie del teléfono, por si hubiera estado en contacto con alguna superficie que estuviera contaminada fuera del hogar.

Lo más importante es quitarse los zapatos nada más entrar en casa, cambiarse también de ropa y lavarnos las manos inmediatamente.

Limpieza del hogar

Pero para mantener nuestro hogar sin rastro de virus y gérmenes, también hay que desinfectar con regularidad las superficies que tocamos. Para hacerlo hay que procurar que siempre haya una buena ventilación, ya que algunos productos de limpieza son tóxicos.

Limpieza de los alimentos

Por último, también es importante mantener en perfecto estado los alimentos que vamos a comer a diario. Aunque muchos de ellos vienen envasados del supermercado, los productos frescos aquellos son en los que más atención debemos poner, ya que han estado expuestos ante los distintos compradores y no sabemos quién ha podido contaminarlos en algún momento.