Conoce las actividades por el 485 aniversario de fundación de Lima

El alcalde Jorge Muñoz lanzó oficialmente el programa de actividades por los 485 años de fundación de Lima, que contempla un amplio y diverso contenido cultural, histórico, turístico y gastronómico para que toda la ciudadanía disfrute de manera gratuita de los espacios públicos que ofrece la capital.

El burgomaestre, quien estuvo acompañado de la cantante criolla, Cecilia Bracamonte, afirmó que la capital es de todos, por ello invitó a sumarse a esta gran fiesta y celebrar la “Semana de Lima”, del 13 al 19 de enero, durante la cual se presentarán una serie de iniciativas en distintos espacios del centro de la ciudad.

“Hoy estamos lanzando la Semana de Lima. Nos merecemos celebrar y comprometernos a poder ser una mejor ciudad con nuestra actitud y ganas de crecer. Lima es una ciudad con una bella arquitectura y con mucho encanto, que tenemos que seguir resaltando”, manifestó Muñoz.

Como parte de estas actividades, el lunes 13 se desarrollará la muestra fotográfica “Un Perú, 14 miradas”, sobre la diversidad cultural y turística del país. En tanto, el martes 14, se realizará el “I Torneo ImproRap en Barrios Altos”, en la que varios jóvenes pondrán a prueba sus mejores rimas y estilo en la Plaza Italia, a las 4:00 p.m.

El miércoles 15, de 10:00 a.m. a 2:30 p.m. en la Plazuela Monserrate, tendrá lugar el festival culinario “Manos a la olla”, iniciativa en la que se preparan platillos con alimentos recuperados de mercados aledaños y se podrá disfrutar además de música en vivo.

Las actividades continúan el jueves 16, a las 8.15 a.m. con la exhibición del acta de la Fundación de Lima en la Biblioteca Municipal. Ese mismo día, a las 6:30 p.m. se realizará la exposición “José Tola: Non Omnis Moriar”, en la Casa de las Divorciadas (jirón Carabaya 6Actividades contemplan un amplio y diverso contenido cultural, histórico, turístico y gastronómico.41). Y a las 7:00 p.m. se inaugura la exposición: José Coronado. 50 años de trayectoria artística, en la Galería Municipal Pancho Fierro (pasaje Santa Rosa 116).

El 17 de enero, a las 12:00 m., se inaugurará la exposición de los ganadores del concurso de fotografía “La Lima que soñamos, la hacemos junt@s”, en Plazuela de las Artes del Teatro Municipal (jirón Ica 377).

La actividad principal de esta programación será la “Serenata por el 485.° aniversario de Lima”, que se llevará a cabo el viernes 17 de enero, en la Plaza Mayor de Lima. Desde las 2:00 p.m. se presentará un gran despliegue de artistas como Cecilia Bracamonte, Renata Flores, Novalima, Son Tentación, Los Caribeños de Guadalupe y muchos más; también, habrá danzas, circo y videomapping, recibiremos la medianoche y continuaremos la fiesta.

El sábado 18 de enero, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., tendrá lugar el proyecto y exposición fotográfica: “Inside Out Barrios Altos”, en Plaza Italia. A las 10:00 a.m., se realizará el recorrido turístico “Lima, 485 años de fundación española”, en el pasaje Nicolás de Rivera 145. Y desde las 11:00 a.m. inicia el “Festival de Lima”, con expoventa de pisco, gastronomía criolla, postres tradicionales y actividades artísticas, en la Alameda Chabuca Granda.

La jarana del barrio no se queda afuera, pues se celebrará el aniversario de la ciudad a lo grande junto a los vecinos y vecinas de Barrios Altos. Tres plazas del Cercado de Lima: Parque Historia de la Medicina Peruana, Plazuela de la Buena Muerte y Plaza Italia serán el escenario de inolvidables presentaciones musicales.

Asimismo, y para seguir celebrando esta semana de tradiciones, se podrá visitar la Biblioteca Histórica de Lima y ver de cerca el acta de la fundación de Lima. Además, durante esta semana, el ingreso al Museo Metropolitano de Lima y el Museo de Sitio Bodega y Quadra es libre.