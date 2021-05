Conoce cuándo la SBS publicará procedimiento para retirar hasta 17 600 soles de las AFP

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicará el 19 de mayo el procedimiento operativo que permitirá a los afiliados del Sistema Privado de Pensiones (SPP) el retiro de hasta 17 600 soles o 4 UIT de los fondos pensionarios, dispuesto por Ley 31192. Así lo informó el superintendente adjunto de AFP de la SBS, Elío Sánchez.







“La SBS siempre ha publicado los procedimientos operativos para efectivizar los retiros de los ahorros previsionales antes de los plazos máximos previstos por las normativas correspondientes; esta vez, también será igual”, aseveró el funcionario.





De esta manera, manifestó que los afiliados que opten por disponer de sus ahorros jubilatorios podrán hacerlo este mes.

Cabe destacar que la Ley 31192 dispuso que la SBS determinará el procedimiento operativo para el cumplimiento de la normativa en un plazo que no excederá los 15 días calendarios a partir del 7 de mayo. Es decir, dicho plazo se cumple el 22 de este mes.

Sánchez explicó que la SBS viene trabajando un procedimiento diferente a los procedimientos operativos de retiros anteriores con la finalidad de que estas reglas sean más expeditivas en beneficios de los afiliados a las AFP en la actual coyuntura.

Esta Ley tiene al Régimen de Jubilación Anticipada por Desempleo (REJA) que establece ciertos requisitos; tales como no haber aportado por encima de un monto por 12 meses consecutivos y no haber tenido ingresos en los últimos 12 meses, ya sea de cuarta o quinta categoría, al momento de solicitar el derecho, mencionó.

“Además, el derecho al REJA para mujeres es a partir de los 50 años de edad y para hombres a los 55 años”, destacó.

Pero en este retiro de hasta 17,600 soles no se está solicitando el derecho al REJA; por el contrario, se verifica si se accede o no a este Régimen. De esta manera, dicha verificación la hará el propio sistema interno, más no el afiliado.

De forma tal que el afiliado no tenga que demostrar esas exigencias. Incluso, solo realizará su solicitud de retiro de los ahorros previsionales de una sola vez en los portales web de las gestoras de fondos pensionarios. De esta manera, se busca un proceso más expeditivo, comentó.

“Hay varios grupos de personas con acceso y sin acceso al REJA; por lo que existen grupos de afiliados que necesitan la verificación adecuada de los requisitos de acceso. Pero eso ya es un proceso interno; lo cual demanda coordinaciones, entre otros”, señaló.

La Ley 31192, aprobada por insistencia por el Congreso a inicios de este mes, señala que esta norma no es aplicable a quienes califiquen para acceder al REJA.

