Conoce Chankillo, el observatorio más antiguo de América

¿Dónde se encuentra el observatorio solar más antiguo de América? Nada menos que en Casma, Áncash, a unos 365 kilómetros al norte de Lima.

Se trata de Chankillo (o el Templo de las 13 torres), que servía para señalar con gran exactitud los solsticios, equinoccios y una serie de fechas a lo largo del año, a partir de la posición del Sol.

El observatorio de Chankillo era conocido como un centro ceremonial, sin embargo, desde mucho tiempo atrás había especulaciones que la fila de torres podría ser un demarcador lunar.

El arqueólogo peruano Iván Ghezzi y sus colegas descubrieron su significado que estas torres construidas con gran precisión en la cima de la colina, fueron erigidas para marcar las posiciones del sol, sirviendo también de calendario.

Iván Ghezzi y Clive Ruggles indicaron que estas torres fueron utilizadas desde hace más de 2 mil años, lo que convierte a Chankillo en el observatorio solar más antiguo de América.

Aún no se sabe qué cultura o civilización construyó Chankillo. Esta cultura, aún desconocida, habría habitado entre el año 500 y 200 a. C., aproximadamente, y no estaría relacionada a las culturas preincaicas conocidas.

En los observatorios solares se podía realizar estudios astronómicos según los movimientos del sol. En Chankillo, por ejemplo, se podía señalar con gran precisión los solsticios y equinoccios al marcar los movimientos o posición del sol. Además, se podían identificar las estaciones de siembra, cosecha y fiestas religiosas.

Cabe destacar que el reconocimiento de la Unesco se dio en el 2021, y se debe al valor cultural que tiene este lugar. En el año 2016 el observatorio solar peruano obtuvo el Fondo del Embajador, durante la edición del año en mención.

Hace unas semanas la empresa Google le dio su categoría al ofrecer un tour virtual y donde no solo se observa, sino también conocer más sobre ellas y entender la importancia de su protección y conservación. Puedes acceder en la página de Google Arts & Culture.

Más en Exitosa