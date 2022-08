Conmoción en el país por repentina muerte de gran artista Diego Bertie

La periodista Verónica Linares recordó que ella le hizo la última entrevista a Diego Bertie. La conductora de “América Noticias” entrevistó al actor en su departamento en Miraflores. La conversación fue publicada en el canal de YouTube “La Linares” el pasado 4 de agosto, hasta el momento acumula más de 6 mil vistas.

Durante la entrevista, habló sobre su regreso a los escenarios con música de los 80 y 90′s. Además, recordó su paso por la televisión en series como “Al fondo hay sitio”, “De vuelta al barrio” y la recordada “Leonela”.

“Mi carrera yo no la aprendí en una universidad, la aprendí en la cancha… La vida me llevó a ser galán, para mí ser galán terminó siendo una casualidad, no daba por garantizado que ese iba a ser mi lugar. He hecho 10 novelas como protagonista, la he sudado”, contó Bertie.

Asimismo, sobre su vida privada, Bertie confesó que su familia y su hija desde pequeña sabían sobre su orientación sexual, por lo que no consideraba necesario hablar del tema.

Sentido mensaje