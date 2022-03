Conmebol dirá que el balón no pasó totalmente, dice el exárbitro Víctor Hugo Rivera sobre polémica en el Perú vs. Uruguay

En entrevista con Exitosa, el exárbitro Víctor Hugo Rivera criticó hoy al juez Anderson Daronco por no haber revisado el VAR cuando el portero de Uruguay, Sergio Rochet, se metió al arco con el balón tras atajar con complicaciones el potente disparo de Miguel Trauco desde fuera del área.

Apenas terminó el polémico partido entre Uruguay y Perú, Rivera conversó con Gonzalo Núñez y Óscar Paz para dar sus apreciaciones y manifestar lo que él hubiera hecho ante una situación similar.

A su criterio, los jugadores peruanos debieron cortar el juego con una falta apenas se produjo la polémica, a fin de presionar al árbitro brasileño para que revise la jugada.

“Ante ese tipo de jugadas, el jugador peruano debió haber cometido una falta de inmediato para que se corte el juego. Lo que pasó es que después de la jugada se cortó el juego luego de un minuto, en ese trayecto parece que en el VAR ven y dicen que no ha sido”, indicó.

“Como jugador hubiera cometido una falta para presionar el árbitro”, acotó.

Explicó también que, para que una jugada similar a la que se registró hoy en Montevideo sea considerada gol, el balón debe entrar en su totalidad.

En esa línea, dijo que probablemente Conmebol emitirá un pronunciamiento en el que alegará que el balón “no pasó totalmente” la línea uruguaya, descartando de plano el reclamo peruano y poniendo paños fríos a una nueva polémica en el fútbol sudamericano.

